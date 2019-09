Iværksættere med ild i øjnene skal hyldes

Det er blevet tid til at indstille kandidater til IværksætterOdense-prisen 2019. Ét af kriterierne er, at det er en engageret iværksætter med "ild i øjnene". Prisen uddeles 22. november, og der er præmier for i alt 55.000 kroner.

ODENSE: Kender du en iværksætter, der er særlig engageret, og som fortjener et klap på skulderen - og måske en pengepræmie?

Så er det nu, du har mulighed for at indstille vedkommende til IværksætterOdense-prisen 2019.

Prisen bliver givet til en iværksætter, som (selvfølgelig) har en god idé, men som også har sat alt ind på at udvikle og drive sin egen virksomhed. Blandt alle de indstillede bliver der udvalgt fem nominerede, som får mulighed for at fortælle om deres idé og forretning foran en jury, der skal afgøre, hvem der skal tildeles første-, anden- og tredjepladsen.

Vinderen kan gå fra prisuddelingen med 30.000 kroner, andenpladsen får 15.000 kroner, og så er der en pengepræmie på 10.000 kroner til tredjepladsen.

Men kontanter er ikke det eneste, der er værd at gå efter. Det er samtidig en mulighed for at blive profileret, at skabe netværk og få sparring.

Kriterierne for at indstille er følgende:

- virksomheden er etableret 1. januar 2017 eller senere

- ejeren skal arbejde fuld tid, og hvis der er flere ejere, skal mindst én arbejde fuld tid i virksomheden

- det er en engageret iværksætter med "ild i øjnene"

- virksomheden er registreret i Odense

- skal være villig til at indgå i en portrætserie i Ugeavisen Odense og Erhverv+ Fyn

- skal møde op for at præsentere idéen foran en jury fredag 22. november