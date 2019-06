Iværksættere hyldes med ny pris

Hung Ho fra Pakkelabels måtte have hjælp til at bære priser og blomster med til afterparty efter sidste års succes ved Odin Award. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Torsdag uddeles Odin Award for anden gang ved Fyns største iværksætterbegivenhed. Der er tre priser på spil til virksomheder, som de færreste har hørt om før.

For de fleste er det mest forholdsvis ukendte navne, der kan løbe med priserne ved Fyns største iværksætterbegivenhed torsdag i Odeon i Odense. Og det er egentlig ikke så sært, for det er lutter unge og helt nystartede virksomheder, der er inde i billedet til en af de tre priser, der uddeles i forbindelse med Odin Award. Odin Award blev uddelt for første gang sidste år som en slags hyldest til det pulserende fynske iværksættermiljø. Manden bag er Mads Fugl, direktør og stifter af Coworking Plus, et iværksættermiljø i Kochsgade i Odense, der huser en række helt unge og nystartede firmaer i de lokaler, der for snart mange år siden var rammen omkring den lokale cykelfabrik SCO. Så på sin egen måde er Coworking Plus et glimrende symbol på den udvikling, der ruller gennem Odenses erhvervsliv med nye virksomheder, der skyder op som en slags erstatning til den industri, der var en gang, men ikke er mere. - Coworking Plus er et sted for startups, scaleups og virksomheder, som gerne vil arbejde sammen og være en del af et fællesskab. Vi har skabt Odin Award for at samle det fantastiske fællesskab, vi har i Odense og på Fyn, siger Mads Fugl forud for prisuddelingen.

Og de nominerede er: I hovedkategorien til den store pris, Odin Award, er fem virksomheder nomineret, nemlig: Quickorder, Helphouse, Instafilm, Robot Nordic og Quadsat. I kategorien Impact Award, der belønner et firma, som har skabt en positiv effekt via arbejde med af FN's 17 verdensmål. Her er tre nomineret, nemlig Sprogeriet, Arkaden Food Market og UVD Robots. Den tredje pris, den såkaldte Moonshot Award, går til en helt nystartet fynsk virksomhed med stort potentiale. Her er Procovision og JobDanmark de to nominerede. De er begge så nye, at der endnu ikke eksisterer artikler i vores arkiv om dem.

Sidste år var det Pakkelabels.dk, som løb med Odin Award. Den unge virksomhed var i øvrigt med i opløbet i et par andre prisuddelinger også og har efterhånden slået sit navn fast. En af stifterne, Hung Ho, siger om oplevelsen sidste år: - Til kåringen var der både unge iværksættere, erfarne forretningsfolk og stjerneiværksættere. At kunne netværke med så mange spændende mennesker var bestemt et af dagens højdepunkter. Han lægger ikke skjul på, at det var et kæmpe skulderklap at vinde prisen - og i øvrigt også en publikumspris på dagen. Der bliver også mulighed for at netværke i forbindelse med arrangementet i år, og når den officielle del er overstået i Odeon ved 18.30-tiden, kan det også ske i mere uformelle rammer, når der kaldes til efterfest hos Coworking Plus i Kochsgade.