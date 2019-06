Iværksættere fra SDU har startet virksomhed: Medicinstuderende skal træne ultralydsscanning i computerskabt verden

I øjeblikket kører Vitasim et forskningsprojekt, hvor de undersøger, om deres virtual reality undervisningsmateriale virker. Det gør de blandt andet ved at teste det på medicinstuderende på OUH. Foto: Mille Thomsen

I fremtiden kan medicinstuderende øve sig i praktiske færdigheder som ultralydsscanning ved at tage virtual reality briller på. Det er ambitionen for iværksættervirksomheden Vitasim, der består af tre studerende fra SDU.

En ung medicinstuderende sidder foran en ultralydsscanner i et klinisk sterilt rum. Ved siden af hende ligger en nøgen mand på briksen, kun nødtørftigt dækket til over de ædlere dele. Den medicinstuderende griber ud efter scannings-udstyret og begynder forsigtigt at undersøge manden på briksen. Det er i hvert fald, hvad den unge medicinstuderende ser. Alle andre, der står i rummet, ser en studerende med store virtual reality briller på, sidde dybt koncentreret og bevæge en lille fjernbetjening. Den medicinstuderende er ved at teste virksomheden Vitasims virtuelle undervisningsmateriale.

Hvad er virtual reality? Virtual reality - eller virtuel virkelighed - er en teknologi, der lader brugeren træde ind i en virtuel computerskabt verden.Typisk består virtual reality af en såkaldt VR-brille, man kan tage på, og når man har brillerne på, kan man kigge 360 grader rundt om sig selv og se en virtuel verden.



Med Vitasims VR-briller på kommer man ind i et univers, de har skabt.



Her kan man kigge rundt om sig selv og se, at man står i en lægekonsultation, man kan også kigge ned af sig selv og opdage, at man har en lægekittel på.



I Vitasims undervisningsmateriale kan man også interagere med den virtuelle verden, og ved hjælp af en lille fjernbetjening kan man anvende ultralydsudstyret.

Overlæge Ole Graumann (tv) er de tre studerendes vejleder. Han er begejstret for undervisningsmaterialet, der betyder, at underviserne kan koncentrere sig om at i mere komplicerede ting i stedet for de helt basale. Foto: Mille Thomsen

Virtuel ultralydsscanning Vitasim er en iværksættervirksomhed bestående af tre studerende fra Syddansk Universitet, Rune Jensen, der læser medicin, samt Eskild Andresen og Anders Winter, der begge læser robotteknologi. Virksomheden laver virtuelt undervisningsmateriale, og dens første projekt skal lære medicinstuderende at anvende ultralydsscannere ved at træne med virtual reality (VR). I øjeblikket er de ved at forske i, om undervisningsmetoden virker. - Ultralyd er svært at undervise i, det er svært at lære og samtidig dyrt at træne, fordi det kræver simulationsmaskiner eller ultralydsapparater, som er meget dyre. Så hvis man kan gøre noget af det virtuelt, kan man spare nogle undervisningstimer og nogle timer med praktisk øvelse, forklarer medicinstuderende Rune Jensen. Og det er en rigtig god idé, mener overlæge og vejleder på projektet, Ole Graumann: - Jeg skal undervise i helt basale ting som at tænde for apparatet, hvad knapperne bruges til, og hvordan man putter gelé på patienten, for det er ting, der er svære at læse i en bog. Men her får de tilbudt at få det helt basale i hånden i en virtuel verden, siger han. - Jeg stod før og kiggede på en af de studerende, der aldrig havde set ultralyd før. Efter en time med VR, griber han som den største selvfølge ud efter udstyret, tænder for apparatet og ved lige, hvor han skal sætte det, siger overlægen, der ikke er i tvivl om, at virksomheden når rigtig langt.

Sammen med studerende fra et andet universitet har Vitasim lavet undervisningsmateriale, der skal lære studerende at lægge drop ved hjælp af ultralyd. På skærmen til højre kan tilskuerne se, hvad den studerende med VR-briller ser. Foto: Mille Thomsen

Fælles køretur blev til virksomhed Ideen til virksomheden opstod første gang, da Eskild Andresen og Rune Jensen, der har gået på samme folkeskole i Kolding, kørte sammen til en fødselsdag. Efterfølgende kørte de oftere og oftere sammen til forskellige ting i Jylland, og køreturene blev til en slags udviklingsmøder. De to studerende ansøgte om at komme med på SDU's startup-station for iværksættere på baggrund af ideen, og de søgte forskellige fonde og legater til at udvikle produktet. For knap et år siden stiftede de officielt virksomheden Vitasim. - Jeg tror ikke, vi var nået hertil uden universitetets startup-miljø. De har foræret os nogle helt basale ting som et sted at være, udstyr og vejledere. Det er en kæmpe hjælp at have det her miljø i ryggen, siger Rune Jensen og fortæller, at også OUH's Radiologiske Innovationsenhed har været til stor hjælp. Støtten fra SDU betyder, at det ikke har kostet de studerende noget at starte virksomhed - ikke udover en hel masse tid. - Vi kan begge godt lide det, vi laver, så det er nok både hobby og arbejde, og derfor kan vi også tillade os at lægge mange timer i det. Men det er ikke familie-fødselsdage og ferier, der har været i fokus det sidste års tid, siger Eskild Andresen.

Efter at have fået en times VR-undervisning i ultralyd, skal de studerende eksamineres for at se, om de har lært det, de skulle. Foto: Mille Thomsen

Internationale ambitioner Snart er de tre studerende færdige på universitetet, og så venter den virkelig verden uden for SDU's iværksætter-kuvøse. - Vi kunne godt tænke os at fortsætte med det, vi er i gang med, men det kræver, at vi får noget mere omsætning, lån eller en investering, for at vi kan give os selv løn. Indtil nu har det været fuldstændig frivilligt, forklarer Rune Jensen. - Vi bruger den tid, vi har, på at opbygge en bæredygtig forretning. Nu har vi fået udviklet et produkt, vi er begyndt at teste det, og vi er begyndt at have noget forskning, der viser, at det virker. Så vores fokus i foråret og efteråret er, at få produktet bredt ud og begynde at tjene penge på det. Blandt andet er vi ved at undersøge et samarbejde med en stor læringsvirksomhed, som på verdensplan kunne hjælpe os med at udbrede vores produkter. Og ambitionerne er der helt sikkert. - Vi vil rigtig gerne skabe en forandring i hele uddannelsessektoren med det her. Det, vi arbejder hen imod, er, at se at vores produkt kommer ud og bliver brugt på institutioner og gør en forskel for de studerende.

På en stor skærm kan man følge, hvordan den studerende klarer opgaverne. Når undervisningen kører på denne måde, kan en underviser holde øje med, hvordan flere studerende klarer sig på en gang. Foto: Mille Thomsen

Navnet Vitasim kommer af ordene vita, som er latin for liv, og forkortelsen sim for simulation. Foto: Mille Thomsen

Rune Jensen (tv) og Eskild Andresen (th) startede virksomheden Vitasim, men har fornylig udvidet med Anders Winter, der er særlig dygtig til at arbejde med visuelle ting. Foto: Mille Thomsen