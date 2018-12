Iværksætter-succes rykker fra Nyborg til Odense: - Vi har fået en rigtig voksenhusleje

For to et halvt år siden var der kun fynske Jesper Quistgaard og Abbi Moreno, der havde fundet hinanden gennem en fælles interesse for film.

Nu driver de sammen filmselskabet Instafilm, som tæller 12 medarbejdere og netop er rykket fra Nyborg til større og mere centrale lokaler på Odense Havn. Her har de fået klipperum og produktionslokaler i den historiske bygning Dampmøllen Victoria, som er blevet renoveret til en række erhvervslejemål.

- Det er et helt fantastisk sted, og alle er helt oppe at køre over det. Erhvervslokaler er jo dyre, og det er helt klart det dyreste lejemål, vi nogensinde har haft. Det er en rigtig voksenhusleje, siger kreativ direktør og partner i Instafilm Jesper Quistgaard.

Udvidelsen af virksomheden, der laver reklamefilm til sociale medier, har de to stiftere kunnet betale med deres tjente penge. Men selv om der er flere og flere kunder i butikken, er der stadig lidt iværksættersved at spore på panden hos Jesper Quistgaard.

- Vi satser på, at 2019 bliver bedre og vildere, og at vi skal lave endnu flere ting. Men det er jo altid et sats. Jeg håber, at det giver mening, at vi har gjort det her. Det er første gang, vi har haft en virksomhed på den her størrelse og med de muligheder og forventninger, det giver, siger han.