Iværksætter ind i Eccos bestyrelse

Ecco-koncernen i Bredebro får indspark fra en anderledes profil, når 45-årige Lars Hemming indtræder i Eccos bestyrelse på generalforsamlingen sidst i maj. Lars Hemming har startet flere virksomheder og har haft en international karriere fokuseret primært på digital, marketing, brand og strategi. Det er disse kompetencer, som skokoncernen har brug for i en tid, hvor traditionelle butikker har det svært og en stadig større del af salget rykker på nettet. Det nye bestyrelsesmedlem har arbejdet internationalt i 21 ud af de sidste 24 år, primært i London og New York, men er nu bosat i København. De sidste tre år arbejdede Lars Hemming i den digitale mediekoncern Vice i New York, hvor han stadig er partner. Hanni Toosbuy Kasprzak, Eccos ejer, er fortsat formand for Ecco-bestyrelsen. jb