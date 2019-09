It-gigant vil være endnu større: Facebook-ambitioner kan fordoble datacenter

Facebook har kun lige åbnet datacentret og bygger stadig på de to første massive serverbygninger i Odense, men ifølge flere centrale kilder har it-giganten ambitioner om at udbygge med yderligere tre serverbygninger og et endnu større areal i Tietgenbyen.

Odense: It-giganten har lige sat strøm til den første serverbygning på sit nye datacenter i Odense og forventer at tage centrets anden serverbygning i brug i løbet af næste år, hvor alle serverhaller i de to bygninger kobles på Facebooks globale netværk. Ifølge flere centralt placerede kilder er ambitionerne dog markant større i Odense, hvor der kan være yderligere tre serverbygninger på vej. Dermed får Facebook også brug for endnu mere plads at bygge på i Tietgenbyen. Datacentret blev torsdag indviet med prominente gæster fra Odense, Christiansborg og Silicon Valley, men ambitionerne hos den amerikanske it-gigant rækker langt videre end de første 56.500 kvadratmeter, som indtil videre udgør datacentret. Planerne for en tredje serverbygning ligger klar i skuffen sammen med alle nødvendige tilladelser, og der er plads til bygningen på den 500.000 kvadratmeter store byggegrund i Tietgenbyen, som det sociale medie allerede råder over. - Nu må vi se, hvornår vi går i gang med bygning tre, siger en kilde således til Fyens Stiftstidende.

Fakta Odense DatacenterFacebooks 15. datacenter har været undervejs siden 17. januar 2017, hvor it-virksomheden med base i Silicon Valley i USA offentliggjorde planerne om byggeriet.



Fire millioner arbejdstimer har entreprenører og bygningsarbejdere indtil videre lagt i byggeriet af det 56.500 kvadratmeter store datacenter på en byggegrund på en halv million kvadratmeter i Tietgenbyen. Der har arbejdet op til 1800 arbejdere på byggepladsen om dagen i hele den mere end to år lange periode, og det er ikke slut endnu.



Først i løbet af 2020 står centrets otte serverhaller - fire i hvert serverbygning ODN1 og ODN2 - klar til at blive koblet på netværket hos Facebook. Indtil videre er de tre af fire haller i ODN2 klar til at blive taget i brug, det sker gradvist, siden centret åbnede torsdag formiddag officielt.



Datacentret repræsenterer samlet en investering på en milliard dollars eller 6,5 milliarder kroner - ifølge en opgørelse fra Facebook har Facebook lagt 4,46 milliarder kroner for danske ydelser og varer i forbindelse med etableringen af datacentret.



Det er Facebooks tredje datacenter i Europa, hvor Luleå i Sverige, som var det første europæiske center, og i Clonee uden for Dublin er indviet. Clonee er bygget som centret i Odense med to serverbygninger, men er i øjeblikket ved at blive udvidet med en tredje bygning og yderligere to serverbygninger er besluttet.

Datacentret i Odense består af en administrationsbygning i midten og to serverbygninger, som hver har otte sererhaller som denne Hal B i bygning ODN2. Facebook kan gå i gang med yderligere en serverbygning og har ifølge flere kilder ambitioner om at købe mere jord i Tietgenbyen for at udvide med serverbygninger 4 og 5 senere også. Foto: Michael Bager

Facebook åbner i Odense

Bygger når behovet er der Datacentrets sitemanager Carsten Sørensen bekræftede i et interview med Fyens Stiftstidende på åbningsdagen, at den tredje serverbygning kan blive opført i takt med, at behovet stiger i organisationen. - Hvis virksomheden siger, det er tid til at bygge en tredje bygning, fordi kapacitetsbehovet er der, så er det en mulighed er at udvide med den tredje bygning i Odense, sagde datacenterchefen, som nu kan puste ud efter en travl dag med rundvisning og masser af gæster i centret. Ifølge flere centralt placerede kilder, som har været eller fortsat er direkte involveret i byggeriet, afventer man dog blot et "yes" fra hovedkvarteret i Silicon Valley, før byggeriet af en tredje bygning kan gå i gang. Uafhængigt af hinanden peger flere kilder på det datacenter, som Facebook bygger i Clonee uden for Dublin, som angiveligt er et "søster"-anlæg til Odense Datacenter. I Clonee er Facebook således allerede gået i gang med bygning tre. Datacentret i Odense og Clonee er på flere områder bygget efter samme standarder - bl.a. er kølingssystemet opført på samme måde og unikt for de to centre, selv om overskudsvarmen ikke udnyttes i Irland. Man har ikke et fjernevarmenet, som vi kender det i Danmark.

Carsten Sørensen, sitemanager på Odense Datacenter, får måske endnu flere servere at holde øje med i fremtiden, hvis flere udvidelser bliver gennemført. Foto: Michael Bager

Bygning 4 og 5 I Irland er planerne om yderligere to serverbygninger - bygning 4 og 5 - allerede taget op af skuffen og besluttet, lyder det fra en kilde. Ifølge kilden vil Facebook gerne gøre det samme i Odense i takt med at behovet for lagring af billeder, video, beskeder, virtual reality og meget andet konstant stiger på virksomhedens globale netværk. Hvis Facebook skal udvide til i alt fem serverbygninger i Odense, vil det kræve yderligere jord at bygge på. Der er ledige byggegrunde rundt omkring den matrikel på 500.000 kvadratmeter, som Facebook allerede har købt af Odense Kommune i Tietgenbyen. I Odense Kommune har man dog ingen kommentarer til eventuelle planer eller ønsker fra Facebook i den retning. Ifølge avisens oplysninger skulle der dog være udvist en form for interesse for specifikke matrikelnumre i den del af erhvervsområdet, som Odense Kommune ejer, tæt på den nuværende Facebook-grund.

Ukendt selskab købte i 2016 Den slags foregår ikke nødvendigvis gennem de officielle kanaler. Da Facebook købte den nuværende grund af Odense Kommune i foråret 2016, forsøgte it-giganten virkelig at gå under offentlighedens radar. Derfor foregik købet gennem et andet selskab, Cassin Networks ApS, som Facebook ejer, og som i øvrigt stadig står som ejer af grunden. Selskabet har postadresse hos det københavnske advokatfirma Accura Advokatpartnerselskab i Hellerup. Datacenterchef i Odense, Carsten Sørensen, henviser til Silicon Valley, når man spørger til planer om at eventuelt at bygge på nytilkøbt jord i Odense: - Det afhænger af vores site-selection-team (dem, der hos Facebook afgør, hvor datacentrene skal ligge, red.). Det får vi ikke besked om, før det eventuelt er købt - jeg prøver bare at drive det center, vi har nu, siger han. Facebook har ingen kommentarer til, hvorvidt der er en sammenhæng mellem ambitionerne om at udvide i Odense og de nu droppede planer om at bygge endnu et dansk datacenter ved Esbjerg.