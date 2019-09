It-gigant klar med lokal legatordning

Facebook trykker på on-knappen på datacentret torsdag i Odense og lancerer samtidigt en lokal legatordning, hvor lokale skoler og frivillige organisationer kan søge støtte til lokale it- og teknologiprojekter, som arbejder med it-undervisning og fællesskaber.

75.000 kroner til en skole for 11-12 årige lokale børn i Luleå, hvor de i fritiden kan lære om teknologi og it, 10.000 kroner til et miljøprogram, hvor målet er øge naturinteressen blandt mindre børn og 75000 kroner til Luleå Makerspace, hvor unge kan lære om STEM-uddannelser, så flere søger ind på uddannelser indenfor sience, teknologi, ingeniør og matematik.

Det er tre af de otte projekter, som Facebook i løbet af det sidste år har doneret penge til via legatordningen Facebook Community Action Grants, som nu også introduceret i Odense i forbindelse med at Facebook tager sit datacenter i brug på Fyn. I alt har Facebook støttet de otte projekter med op mod en halv million kroner.

- Vi har brugt mange kræfter på at blive klar til at åbne, nu vil vi gerne være aktive i lokalområdet og være den gode nabo. En af de måder vi kan gøre det på er gennem den legatordning, vi introducerer nu, siger datacenterchef Carsten Sørensen.

Ordningen kører også i Clonee i Dublin, hvor Facebook har sit hovedkvarter og et datacenter i samme størrelse som i Odense. Her er er der igennem det sidste år givet støtte til 15 projekter.

Fælles for projekterne er, at det er rettet mod tre typer af projekter, som kan forberdre STEM-uddannelserne (Sience, Technology, Engineering og Mathematics), udnytte teknologi til fordel for lokalsamfundet eller forbinde lokale enten online eller offline.

Modtagerne af legater er skoler eller non-profit-organisationer, som arbejder indenfor mindst et af de områder.

Man kan læse mere om ordningen på Odense Datacenters Facebook-side.