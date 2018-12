It-firma udskyder børsdebut på ubestemt tid

Adforms direktør håber at kunne sende aktier i offentlig handel på et senere tidspunkt.

It-selskabet Adform, der tilbyder kunder hjælp med markedsføring, har udskudt sin planlagte børsnotering. Det skriver Ritzaus Finans.

Børsdebuten er udskudt på ubestemt tid, fremgår det af en meddelelse fra selskabet.

- Vores vækststrategi er uændret, og vi håber, at vi vil være i stand til at vende tilbage til aktiemarkedet på et senere tidspunkt, udtaler selskabets direktør, Gustav Mellentin, i en skriftlig kommentar.

Det var i november, at selskabet meldte ud, at det ville forsøge at få sine aktier noteret på børsen i København. Adforms børsnotering har været ramt af problemer, hvilket selskabet har begrundet med urolige finansmarkeder.