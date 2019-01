It-firma opsøger nye markeder: Hesehus sælger softwaren bag web-butikker i udlandet

- Vi er på en rejse som softwarevirksomhed internationalt, og der har Mikael Lyngsø en helt fantastisk track record . Vi har længe kigget efter et bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe med det, og Mikael lever op til alt det, vi har brug for, siger Lars Hedal.

Bizzkit hedder den, og nu går Hesehus ind på udenlandske markeder for at sælge Bizzkit til kunder, der efterfølgende kan bygge deres egne hjemmesider med den. Til den øvelse har Hesehus skaffet Mikael Lyngsø, der i 12 år har været administrerende direktør for softwarefirmaet Stibo Systems i Aarhus med 144 ansatte, med i bestyrelsen.

Administrerende direktør i Hesehus Lars Hedal har længe ledt efter et nyt bestyrelsesmedlem, som har erfaring med at bringe en softwarevirksomhed ind på udenlandske markeder. Det har han nu fundt i Mikael Lyngsø, der tidligere har været administrerende direktør for Stibo Systems ved Aarhus. Arkivfoto: Robert Wengler

Hesehus satser på Sverige som det første udenlandske marked. En specialestuderende er i gang med at analysere andre udenlandske markeder, og derefter beslutter bestyrelsen, hvor virksomheden skal satse på at sælge Bizzkit.

Bestyrelsen i Hesehus udgøres nu af, foruden Mikael Lyngsø, Niels Thorborg, der er administrerende direktør for 3C Groups, Erik Laumand, som er administrerende direktør for reklamebureauet Nørgård Mikkelsen, Lars Hedal, som er administrerende direktør for Hesehus samt to medarbejderrepræsentanter: Anja Saabye, der er Strategisk Customer Insights Manager og Allan Syndergaard, som er senior UX-arkitekt.

Mikael Lyngsø medbringer solid erfaring og viden inden for bl.a. global strategi, markedspositionering og ekspansion i form af internationalt salg via partnere, lyder det fra Hesehus om det nye bestyrelsesmedlem.

Direktør: Ambitionen er at være i top-tre

- Ambitionen er at være i top tre på de markeder, vi går ind i. Vi vil ikke bare være internationale for at være det. Vi har vist, at vi kan klare os i konkurrencen med de store spillere i Danmark, og når vi kan klare os i Danmark, så kan vi også klare os i udlandet, siger administrerende direktør i Hesehus, Lars Hedal.

Odensefirmaet klarer sig i konkurrencen med mastodonter som Adobe og Salesforce ved at have den rette kombination af fleksibilitet og standardløsninger, forklarer Lars Hedal. Store virksomheder vil gerne selv kunne designe deres hjemmesider, men samtidig vil det have, at softwaren er standardiseret og nogenlunde let at arbejde med, og det er den kombination, som Hesehus har styr på.

Hesehus arbejder sammen med firmaer i andre verdenshjørner for at lave deres software. Blandt andet laver et firma i Californien deres søgefunktion, fordi de er gode til netop det.