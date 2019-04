Inwatec slår hul på gigantmarkeder: Vaskeribranchen begejstret for fynsk teknologi

Inwatec udvikler og producerer højteknologiske anlæg til vaskeribranchen, som med det fynske anlæg kan få sorteret beskidt vasketøj og fjernet eksempelvis fremmedlegemer. Her viser de to hidtige ejere, Lars Hansen og Mads Andresen (adm. direktør) teknologien frem for en repræsentant for Jensen Group, da den globale leverandør til branchen i 2017 købte sig ind i firmaet. Arkivfoto: Inwatec

Den fynske teknologivirksomhed Inwatec sender i denne uge sit første anlæg til en japansk kunde i vaskeribranchen og senere på foråret venter en stor messe i New Orleans, der kan åbne nye muligheder i USA.

Den fynske teknologivirksomhed Inwatec har på de sidste fem år øget salget 10 gange. Især det seneste år er der kommet mere tryk på kedlerne hos leverandøren til den globale vaskeribranche, hvor Inwatecs salg er øget med 35 procent. Det fremgår af selskabets seneste regnskab, som netop er offentliggjort, og fremgangen ventes at blive lige så stor eller større i år, hvor Inwatec er i gang med at åbne døren til de japanske og amerikanske vaskerimarkeder. - Vi sender vores første anlæg afsted til Japan i denne uge, og senere på året skal vi til den største vaskerimesse i USA i New Orleans, som vi forventer skal åbne det amerikanske marked for os, siger Jørgen Jensen, der som chief operations officer (COO) i virksomheden har ansvaret for de ansatte og bl.a. optimering af produktionen i virksomheden.

Fakta Sortering af beskidt vasketøjDen fynske leverandør af højteknologiske løsninger Inwatec leverer både til industrielle vaskerier og virksomheder i 25 lande, men har især fokus på Europa, USA og Asien. Virksomhedens produkter gør bl.a. brug af røntgen og kunstig intelligens.Inwatec producerer automationsløsninger, der kan håndtere sorteringen af beskidte tøj, duge, linned m.m., der kommer ind på vaskerierne. Herunder findes en robot, der adskiller de enkelte elementer samt systemer, der kan sørge for, at hvidt vaskes med hvidt, at nylon og bomuld bliver adskildt for at sikre den korrekte vask. Desuden indgår en røntgenskanner, som tjekker tøjet efter for glemte kuglepenne, knive, kanyler og hvad der ellers gemmer sig i lommerne.Virksomheden udvikler og producerer desuden anlæg, der kan rulle smudsmåtter sammen - og efterfølgende også håndtere og opbevare dem for bl.a. hoteller, restauranter og hospitaler.

Robot- og automationsvirksomheden Inwatec i Odense ser store nye muligheder i både Japan og USA, som firmaet er godt på vej ind i. Allerede i næste uge sender direktør Mads Andresen, som her viser en gruppe gæster sin teknologi, et anlæg til Japan. Senere på året skal han og seks andre medarbejdere til den største messe i branchen i USA, som kan åbne det gigantiske marked for Odense-virksomheden. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Godt inde i USA Inwatec er allerede store i USA på markedet for maskiner, der kan rulle smudsmåtter, hvor man har solgt flere end 200 maskiner - nu venter muligheden lige om hjørnet for vaskeriteknologien fra Fyn også. Jørgen Jensen har haft en central placering i den 10 år gamle virksomhed, siden han blev ansat for halvandet år siden. Inwatec, der leverer højteknologiske og nyskabende løsninger med røntgen-gennemlysning og kunstig intelligens til den globale vaskeribranche, har nemlig så travlt, at der har været stærkt øget fokus på at strømline produktionen og forretningen, samtidigt med at antallet af medarbejdere alene de sidste to år er fordoblet. - Vi kom ind i året med en historisk stor ordrebeholdning, efter at vi øgede salget markant sidste år. Vi forventer at gøre mindst det samme i år, hvor vi forudser en vækst på op mod 50 procent, så det har været afgørende at se på at optimere processerne i huset, så vi kan producere hurtigere og bedre til et stigende antal ordrer, siger han.

Røntgen og kunstig intelligens Bruttofortjenesten i virksomheden lå for fem år siden på 2,1 millioner kroner, men i det nye 2018-regnskab har Inwatec løftet toplinjen fra 14,5 millioner kroner i 2017 til 20,5 millioner. Virksomheden har især succes med sine højteknologiske sorteringsanlæg til industrielle vaskerier på hoteller og sygehuse, som med røntgen-gennemlysning og kunstig intelligens kan håndtere større mængder af beskidt vasketøj hurtigere og samtidigt fjerne fremmedlegemer som kuglepenne eller kanyler. - Dermed skal der ikke stå nogen og sortere tøjet manuelt, så det går meget hurtigere. Samtidigt er det et job, som det kan være svært at skaffe ansatte til, fordi minimumslønningerne stiger, og der er et dårligt arbejdsmiljø, så der er stor interesse for vores teknologi i en branche, som er meget traditionel, siger Jørgen Jensen.

Får større ordrer Inwatec har netop fået etableret sig som nyskabende brand i branchen, så man i stigende grad får ordrer med flere anlæg til større kunder, og samtidig bliver fynboerne involveret allerede i planlægningsfasen. - Når vi i stigende grad også får større ordrer, betyder det, at vi kan se længere frem, fordi vi ved, at vi skal levere to eller tre linjer til et vaskeri, som endnu ikke er bygget, siger han. Han understreger, at Inwatec med sin brug af robotter og machinelearning er banebrydende i en traditionsbunden branche, hvor der indtil videre er meget begrænset konkurrence. - Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden udvikler os, så vi kan holde fast i vores førerposition, siger han.

Ny partner og investeringer Det øgede salg skyldes altså både udvikling af eksisterende og nye produkter. Samtidigt er der investeret massivt i nye medarbejdere, hvilket kan ses på udgiften til lønninger som er steget fra 10 til 15 millioner kroner. Desuden fik virksomheden i slutningen af 2017 en ny global partner og medejer. Det er den globale virksomhed Jensen Group, der sælger traditionelle maskiner og anlæg til vaskeribranchen, som i december 2017 overtog 30 procent af Inwatec. De to øvrige ejere er adm. direktør Mads Andresen og Lars Hansen, der er hovedaktionær i robotfirmaet Egatec, der bor et længere stenkast fra Inwatec i erhvervsområdet. Ankomsten af Jensen Group har skabt endnu mere gang i butikken, da Inwatec dermed har fået adgang til 100 sælgere i Jensens globale netværk af forhandlere. - Jensen Group vinder ved at komme ud med den nyeste teknologi i branchen, når de er ude hos kunderne, og for os giver det adgang til deres kunder, siger Jørgen Jensen. - Det har selvfølgelig også betydet, at vi sidste år har investeret en masse tid og timer i at undervise deres sælgere i vores produkter, så de kan sælge det, siger han. Virksomheden investerer som sagt mange penge tilbage i udvikling af produkter, nye medarbejdere og salgsarbejdet, men alligevel er bundlinjen også øget fra 2 millioner kroner til 2,3 millioner i 2018, hvor man samtidig har øget antallet af lærlingepladser, så der nu er tre lærlinge i virksomheden.