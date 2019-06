Det danske selskab Ambu, der producerer udstyr til hospitaler, får tirsdag morgen tørre tæsk på aktiemarkedet.

Fra morgenstunden oplyste selskabet, at man nedjusterer forventningerne, og det kvitterer investorerne for.

Efter cirka 20 minutters handel falder aktien med 16 procent, så den koster omkring 88 kroner.

Nedjusteringen betyder blandt andet, at selskabet nu regner med at sælge cirka 750.000 endoskoper i det igangværende regnskabsår mod tidligere "plus" 750.000 endoskoper.

Samtidig forventer Ambu, at den organiske vækst lander på 14-15 procent mod førhen 15-16 procent.

Ritzau Finans skriver, at den lavere vækst blandt andet skal ses i sammenhæng med, at Ambu har valgt at udfase engangskoloskopet SC210, som tidligere ellers er blevet set som et af de nye væksthåb i det forretningsområde, selskabet selv kalder for visualisering.

- Udfasningen af koloskopet og nedjusteringen af forventningerne bør ret beset sætte aktien under pres, sagde Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans, før børsen åbnede.

- Når det er sagt, skal man som investor være opmærksom på, at aktien i forvejen er faldet med 40 procent, tilføjede han.