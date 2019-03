Investorer sagsøger Danske Bank for tre milliarder kroner

Investorer fra 19 lande har anlagt et søgsmål mod Danske Bank, hvor de søger en erstatning på 3,1 milliarder kroner som følge af sagen om hvidvask i Estland.

Det skriver Finanswatch.

Det er de to amerikanske advokatfirmaer Grant & Eisenhofer og DRRT, der officielt har anlagt et søgsmål ved Københavns Byret.

Olav Haazen fra Grant & Eisenhofer udtaler i en meddelelse, at sagen om hvidvask i Danske Bank er "en af de mest ekstreme hvidvaskskandaler i historien.

Han mener, at ledelsen i Danske Bank har forsøgt at dække over sagen og "malet et rosenrødt billede til investorerne"

Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse af sagen om hvidvask i Estland frem til, at der var flydt op mod 1500 milliarder mistænkelige kroner gennem banken i årene mellem 2007 og 2015.

Ifølge Finanswatch barsler omkring 20 advokatselskaber med søgsmål mod Danske Bank. En amerikansk pensionskasse har allerede lagt sag an mod banken ved en domstol i New York.

Fælles for alle søgsmålene er, at man ikke mener, at Danske Bank har oplyst markedet tilstrækkeligt om hvidvasksagen. Det har medført, at investorer har købt aktier på forkerte betingelser og til en forkert pris.

De søger derfor erstatning for den merpris, som de mener at have betalt for aktierne.

Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, sagde mandag, at der ikke er planer om at indgå forlig.

Banken mener at have overholdt de regler, som børsnoterede selskaber skal leve op til.

- Det er vores klare opfattelse, at oplysningsforpligtelserne er overholdt, så derfor ser vi ikke grundlag for at indgå forlig, sagde Karsten Dybvad på Danske Banks generalforsamling.