Investorer kritiserer lønfest for C20-topchefer trods kursklø

2018 var et af de værste år for danske aktionærer, men de fleste topchefer i danske C20-selskaber oplevede på samme tid at få massive lønstigninger.

Det møder nu skarp kritik fra en række investorer, skriver e-avisen Finans.

En gennemgang af samtlige årsrapporter for selskaberne i det danske eliteindeks viser, at aktionærerne samlet set betalte mere end 1,2 milliarder kroner i lønninger til C20-selskabernes direktioner i 2018.

Det svarer til en stigning på over 20 procent sammenlignet med 2017. Og det er for mange investorer problematisk, da det ofte er umuligt at se, hvorfor ledelsen modtager en bonus.

En af kritikerne er Anders Schelde, investeringsdirektør i MP Pension, der mener, at direktionen i store danske selskaber skal mærke det på egen pengepung, når aktionærerne lider.

- Vi synes bestemt, at man skal have bonusprogrammer for folk, der tager store beslutninger om en usikker fremtid. Også gerne pænt store bonusser. Vi siger bare, at det skal være afstemt til konteksten, og det skal være transparent. Vi skal se KPI'er, så vi kan se, om der leveres, siger han til Finans.

Han bakkes op af blandt andre Niels Andersen, porteføljechef hos Bankinvest:

- Hvorfor skal jeg som investor betale dem mere for at levere det samme resultat igen og igen?

Mens C20-indekset, der blandt andet tæller selskaber som Novo Nordisk, A.P. Møller-Mærsk og Vestas, samlet faldt 9,7 procent i fjor, steg de samlede omkostninger til direktionen i 13 af 20 selskaber.

I størstedelen af de resterende selskaber var lønudviklingen flad.

Ifølge Finans viser årsrapporterne, at det er vanskeligt at koble lønstigningerne til selskabernes performance eller værdiskabelsen målt som afkastet til aktionærerne.