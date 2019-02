Investor var del af milliardhandel: Nu vil han hjælpe nye robothåb

Han var den første investor i robotvirksomheden Mobile Industrial Robots, som blev solgt i en milliardhandel sidste år - nu står Søren Michael Juul Jørgensen bag et nyt startupmiljø for unge håbefulde robot- og teknologivirksomheder.

Søren Michael Juul Jørgensen investerede business angel som den første allerede tilbage i 2014 i MIR-stifter Niels Jul Jacobsens logistikrobot, og siden investerede han igen bl.a. sammen med tidligere UR-direktør Thomas Visti, så han sad på en stor andel, da virksomheden sidste år blev solgt for 1,7 milliarder kroner til amerikanske Teradyne.

Handlen har sikret ham et trecifret millionbeløb og en økonomisk frihed, som han nu bl.a. har brugt til at købe det tidligere hovedkvarter for Gibotech, en anden fynsk robot- og automationsvirksomhed, midt i Højby. Gibotech er flyttet til nye og større lokaler, og nu kan den næste MIR måske se dagens lys i virksomhedens tidligere hovedkvarter, siger den nye ejer.

- Jeg vil gerne skabe en hub for nye mindre robot- og teknologivirksomheder, som kommer fra byens universiteter. Her kan de hjælpe hinanden og bruge hinandens ressourcer på tværs af virksomhederne. Alle ved jo, hvor svært det er finde robotingeniører og specialister, så det kan være en stor hjælp at få hjælp fra naboen, når man ikke er så stor, siger Søren Michael Juul Jørgensen, som forventer at være helt på plads om nogle måneder.