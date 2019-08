Investor fylder tidligere bankfilial med iværksættere

- Det er en gave fra Umbraco-folkene, da jeg fyldte 50 år sidste år. De kom med en stor kran om morgenen og plantede den i min forhave, nu fik jeg muligheden for at få den flyttet herop i stedet for.

Inkubatormiljø i filialen

Under betonfiguren og tagkonstruktionen sidder et hold af forskellige iværksættere og mindre firmaer, som Torben Frigaard. Tidligere lå her en Nordeafilial, som Frigaard har overtaget og indrettet til iværksætterhus.

- Jeg ville gerne skabe et inkubator-miljø. Jeg tumlede med idéen om at samle nogle af de virksomheder, jeg har med at gøre, omkring mig, og da muligheden kom for at overtage huset i slutningen af 2018, slog jeg til, siger han.

På vej ned ad trappen i de tidligere bank-lokaler passerer han køkkenet og et kontor, hvor it-firmaet Servicepos netop er rykket ind. Firmaet boede først nedenunder, men de har vokseværk og havde brug for mere plads. I stueetagen sidder yderligere syv-otte små firmaer.

- Flere af dem her i huset er nogen, jeg har investeret i selv eller gennem firmaet Converzion, som iøvrigt også har fået base her nu, siger Torben Frigaard, der som noget af det første har indrettet tagterrassen.

- Det er meget vigtigt for mig, at det er hyggeligt, og vi kan have en god stemning her. Firmaerne skal have noget ud af hinanden fagligt, men skal også kunne drikke en øl og være sammen socialt, siger han.