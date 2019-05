Investering i vandrerhjem skal spare værft for millioner

Om få uger byder værftsejer Erling Pedersen de første 20 gæster på overnatning i et nyrenoveret vandrerhjem i Assens.

Erling Pedersen købte vandrerhjemmet af Assens Kommune i november, og i de mellemliggende måneder er bygningen blevet renoveret fra top til bund, så det i alt byder på 21 sengepladser - og en fremtidig markant besparelse for værftet.

- Det er livsvigtigt for os at kunne tilbyde vores kunder den service, og vi mister dem, hvis vi ikke gør det, men vi mangler kapacitet til overnatning i Assens. Vi bruger de lokale tilbud, der er, men vi har også folk, der er nødt til at køre til Odense for overnatte, og det er en dårlig løsning. Når folk kommer hjem fra en lang dag, går de ud i byen og spiser og vil måske gerne have sig en fyraftensøl, men så duer det ikke at de skal ligge og køre, siger Erling Pedersen.

Værftsejeren understreger, at han ikke skal til at lege hotelvært, men at vandrerhjemmet vil spare millioner.

- I år tror jeg, vi når op på at bruge en million på overnatning. Det er rigtig mange penge, så jeg forventer, at vandrerhjemmet er en god investering.