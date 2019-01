Investerer i Middelfart: T.Hansen leder efter tomme lagerbygninger

- Det er en rigtig god idé, man har fået, og det kunne være en mulighed for os. Vi har selv et areal, som vi kan bygge på, men måske vil vi hellere gør brug af en løsning som ADP's, siger Bent Jensen.

På længere sigt vil det også for T.Hansen være interessant at se på mulighederne for lagerkapacitet i ADP's dryport i Taulov.

- Vi skal have mulighed for at kunne erstatte den nuværende teknologi med nyt, og så er vi nødt til at sprede lageret i en periode, siger Bent Jensen.

- Vi har allerede lejet os ind på to lokaliteter hos ADP på Middelfart Havn, og nu har vi fået ekstra kapacitet i Fredericia, men vi kunne godt bruge yderligere omkring 10.000 kvadratmeter, siger Bent Jensen.

Bent Jensen, ejer og adm. direktør for T.Hansen Gruppen

Vi er i den grad på jagt efter lagerplads, og her var en mulighed for at købe os plads i et område, som ligger fornuftigt for vores logistik.

Har købt dyrefoder-fabrik

I december købte T. Hansen-ejer Bent Jensen via sit ejendomsselskab Ejendomsselskabet af 16.12.2010 ApS den nedlagte foderfabrik Aller Petfood A/S i Fredericia. Ifølge Tinglysningen.dk for syv millioner kroner.

Produktionen af foder blev lukket ned for år tilbage, og produktionshal og lager har stået tomme hen siden 2015, mens administrationen for Aller Petfood stadig har haft og vil have til huse i bygningen.

Nu skal fabrikshal og lager fyldes med lagervarer fra T. Hansen.

- Og du skal ikke til at handle med dyrefoder?

- Nej det skal jeg ikke, griner Bent Jensen og fortsætter:

- Det handler alene om, at vi har behov for ekstra lagerplads. Der er mange gode kvadratmeter i bygningen, og den stod til salg, og så købte vi, siger Bent Jensen.

Bygningen er ved at blive gjort klar til at kunne fungere som lager for reservedele fra T.Hansen-virksomheden.

- Det er relativt lidt, vi skal gøre, men noget skal der ske, og det er vi i gang med, for vi har brug for pladsen, siger Bent Jensen.