I sidste uge var det Onrobot, og fredag er det så Mobile Industrial Robots, der har hentet 130 ansatte fra hele verden hjem til hovedkvarteret i Odense for at holde julefrokost - hos MIR venter endnu en fælles firmatur i foråret, hvor robotbyggerne forventer at være 200 ansatte.

Sidste år var de 55 til fest - i år er der 130 ansatte til julefrokosten hos Mobile Industrial Robots, som i dag fejrer højtiden og året med en stor julefest i Odense.

Vel at mærke for alle sine ansatte fra kontorer i San Diego til Singapore og hovedkvarteret i Odense. De 130 ansatte er hentet til hovedkvarteret i Odense, hvor adm. direktør Thomas Visti fredag aften har inviteret til julefrokost.

Tidligere på dagen var der et stort globalt fællesmøde, hvor de mange ansatte også fik besked om, hvordan Visti og firmaet har tænkt sig at fejre, at MIR for nylig vandt Danmarksmesterskabet i vækst med hovedprisen i entreprenørskab hos EY. Den torsdag aften lovede Thomas Visti, at det ville blive fejret i stor stil til julefrokosten, og det stopper ikke der:

- Et resultat som dette er i høj grad medarbejdernes fortjeneste, og derfor skal de selvfølgelig også mærke, at de er i en virksomhed med vind i sejlene. Vi var i år på en fantastisk firmatur til Barcelona, hvor alle danske og internationale medarbejdere var af sted. I 2019 topper vi den og inviterer alle medarbejdere til Syditalien i slutningen af maj og skal have et par dage, hvor vi kombinerer fagligt indhold med en masse sociale teambuilding aktiviteter, så vi alle er godt klædt på til at imødegå det kommende års målsætninger, siger Thomas Visti, som forventer, at virksomheden på det tidspunkt næste år tæller i omegnen af 200 medarbejdere.

Firmaet har netop meddelt, at man har nået en omsætning på 200 millioner kroner i 2018 - en tredobling af resultatet fra året før, mens man i 2015 blot omsatte for fem millioner kroner.