International interesse for fynsk robotvinder

- Jeg bliver aldrig træt af at fortælle historien, for os handler det om at få historien ud, så så mange som muligt kender til MIR og ved, hvad det er vi kan med vores robotter, siger han.

I det modsatte hjørne af gården er Jess Kelly ved at have sporet sig ind på Visti og Jacobsen, som efterhånden har fortalt historien mange gange, men ikke for mange gange, understreger stifter Niels Jul Jacobsen efterfølgende.

- De er interessante for os, fordi vi i Tjekkiet har stor mangel på hænder og arbejdskraft, så det er meget vigtigt for vores tv-station at lave historien om et firma i konkurrencen, som har et robotbud på, hvordan man kan løse den udfordring, siger den tjekkiske journalist, mens kameramanden pakker sammen.

Det er dagen før dagen, hvor afgørelsen falder i EY World Entrepreneur of the Year-konkurrencen, hvor Mobile Industrial Robots sammen med 46 andre landevindere er i spil til en af verdens mest prestigefyldte vækst- og innovationspriser.

MIR-duoen Thomas Visti, i hvid skjorte, og Niels Jul Jacobsen har fortalt historien om den fynske robotvirksomhed mange gange i Monaco de sidste dage - lørdag aften finder de ud af, om dommerne i EY-konkurrencen mener, at historien er så god, at de skal vinde den globale vækst- og innovationsdyst. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Fascinerende historie

Og for både tjekker og irere er det interessant at høre, hvordan robotterne kan komme ind i en produktion eller på et sygehus, siger Jess Kelly, som er med i Monaco for tredje gang.

- MIR har en virkelig fascinerende historie og et meget interessant produkt. Vi skal i meget højere grad tage robotter ind i produktion og på sygehuse, men der er en angst for, at de stjæler vores job, men det viser MIR-robotten, at man ikke skal være bange for, og derfor er det en god historie, som jeg gerne vil have med hjem, siger hun.

Både den tjekkiske og den irske journalist spørger meget til teknologien og detaljerne omkring MIR-robotten, men også til markedet, som er på vej til at blive endnu større, fortæller Thomas Visti undervejs.

- Vi har lige sendt de første 25 robotter til hospitalssektoren i Kina, og det er virkelig et nyt marked, som kan blive meget stort, siger han.

De to robotfolk har fanget interessen fra den irske journalist, som har aftaler med en stribe af de mange andre deltagere i konkurrencen. Men hun lægger ikke skjul på, at de to deltagere fra Fyn fortæller historien godt.

- De er den eneste virksomhed, som har robotteknologi med i konkurrencen, de har et interessant produkt, som kan hjælpe virksomhederne, og det er et område, som vi også i Irland skal være bedre til at tage til os, siger hun.

For Thomas Visti og Niels Jul Jacobsen er dagens interviews ved at være gennemført, men turen med MIR er først lige begyndt, siger Visti til Jess Kelly.

- Vi er først lige begyndt på rejsen, der er et kæmpe marked derude, siger han.