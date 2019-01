Ingeniørforeningens formand skal rydde op i omstridt a-kasse

Akademikernes A-kasse har fredag eftermiddag valgt a-kassens nye bestyrelsesformand, efter at formand Allan Luplau i december meddelte, at han trak sig.

Det oplyser a-kassen i en pressemeddelelse.

Den nyvalgte formand er Thomas Damkjær Petersen, der ligeledes er formand i Ingeniørforeningen IDA. Han oplyste kort før jul, at han stillede sig til rådighed som formandskandidat.

Thomas Damkjær Petersens nye rolle i Akademikernes A-kasse kommer, efter at en række omstridte sager ramte a-kassen i efteråret.

Han står nu over for et oprydningsarbejde, der skal genskabe a-kassens omdømme.

- Jeg skal nu lede AKA igennem en svær periode. Vi har alle været vidner til oprulningen i pressen af uacceptable ledelsesforhold og manglende respekt for omgang med medlemmernes penge, skriver Thomas Damkjær Petersen i pressemeddelelsen.

De omstridte sager i a-kassen begyndte, da tidligere direktør i a-kassen Michael Valentin i september blev fyret.

Senere i efteråret kom det frem, at Akademikernes A-kasse havde politianmeldt den tidligere direktør for blandt andet at have modtaget returkommission i form af vinrejser.

Dernæst fulgte en række andre sager om den tidligere direktør, og i december meddelte formandskabet, at det trak sig.

Kort før nytår meddelte Akademikernes A-kasse desuden, at man havde opsagt samarbejdet med vicedirektør Lars Kreutzmann.

Den tidligere vicedirektør spillede ellers en central rolle i afsløringerne af Michael Valentin.

A-kassen oplyser i en pressemeddelelse fredag, at man har indgået en fratrædelsesordning med Lars Kreutzmann.

Thomas Damkjær Petersen oplyser, at man nu skal se fremad og rette op på omdømmet med en række opgaver.

- Den første er at skabe en governance-struktur, der skaber gennemsigtighed om beslutninger og sikrer ordentlighed.

- Den anden, som er sat i gang i dag, er at få rekrutteret en ny administrerende direktør, der kan genskabe tillid og dermed respekten for AKA, skriver den nyvalgte formand i pressemeddelelsen.