Erhvervsministeriet har traditionelt aldrig været et af de tunge ministerier. Og hvorfor egentlig ikke, spørger dagens klummeskribent, Ole Bang Nielsen. For der skal da først tjenes penge, inden de kan gives ud igen af finansministeriet, der til gengæld altid har været et af de tunge ministerier. Intet tyder dog på, at den nye regering har tænkt sig at ændre på det forhold med udnævnelsen af Simon Kollerup (S) til erhvervsminister.

Da den nuværende regering blev præsenteret, kaldte serieiværksætteren Martin Thorborg udnævnelsen af Simon Kollerup til erhvervsminister for "en flyvende fuckfinger" til erhvervslivet. En malerisk beskrivelse, men nok ikke helt ved siden af.

Simon Kollerup er sikkert et udmærket menneske og en dygtig politiker, men det er en kendsgerning, at han absolut ingen erfaring har med det resortområde, han skal styre. At han samtidig er den yngste minister i regeringen, vidner desværre om, hvor lavt erhvervsområdet er prioriteret.

Nu er det dog ikke sådan, at tidligere regeringer - uanset farve - har betragtet områdets meget anderledes. Erhvervsministeriet har ikke været bemandet med en rigtig "tung" minister nogensinde (så vidt jeg husker - ingen nævnt, ingen glemt), og erhvervsministeren indgår aldrig i regeringers centrale udvalg, som koordinations- eller økonomiudvalget.

Det kan undre meget. Stort set hele indtægtssiden i Danmarks nationale regnskab skabes i de private virksomheder, det vil siden indenfor erhvervsministeriets interessesfære. Det er i de private virksomheder, hele det økonomiske grundlag for vores velfærdssamfund bliver knoklet hjem. Man skulle da mene, at det kunne kalde på interesse og opmærksomhed i regering og folketing. Det gør det bare ikke.

I stedet er finansministeriet centrum for stort set alt, hvad der foregår, men det er jo også "ministeriet for uddeling af penge". Det er populært allevegne, og finansministerposten er meget eftertragtet og skal derfor bemandes med det tungeste af det tunge.

Igen, jeg forstår ikke den prioritering. Indtægter må og bør da for pokker være mindst lige så vigtige som udgifter. Danmark, det vil sige virksomhederne, skal da tjene pengene først, inden politikerne kan dele dem ud til velfærd og alt muligt andet. Derfor bør erhvervspolitik også have en langt højere prioritet og status.

Et tragisk eksempel på, hvor lavt erhvervsområdet er prioriteret i regeringen, er arveafgiften i forbindelse med generationsskifte af familievirksomheder. Dansk erhvervsliv er i stort omfang baseret på familiekontrollerede virksomheder. Fra de allerstørste (A.P. Møller Mærsk, Lego, Danfoss, Jysk og så videre) til de allermindste håndværksmestre.

Uden familiekontrollerede virksomheder kan Danmark ikke eksistere. Når en virksomhed går i arv til familien, skal der p.t. betales en arveafgift på 6 pct. af virksomhedens markedsværdi. Tidligere betalte man en afgift på hele 15 pct., men ud fra en anden og typisk noget lavere værdisætning af virksomheden.

Nu vil regeringen rulle afgiftsnedsættelsen tilbage, så det igen bliver 15 pct., men uden samtidig at rulle beregningsgrundlaget tilbage. Det er helt skævt, og det kan give uovervindelige problemer for de tusindvis af familiekontrollerede virksomheder, som står til at skulle generationsskifte i de kommende år. Risikoen er, at rigtig mange virksomheder og familier ikke er i stand til at betale denne afgift, hvorfor de må sælge eller lukke virksomheden med tab af indtægter og arbejdspladser til følge.

I parentes skal bemærkes, at i Sverige og Norge findes en tilsvarende afgift ikke.

Erhvervsminister Simon Kollerup blev spurgt til denne alvorlige problemstilling i et interview i avisen Danmark søndag den 1. september, men han ønskede ikke at forholde sig til sagen og henviste i stedet til, at den slags hører hjemme i skatteministeriet. Jeg tror ikke, jeg er forkert på den, når jeg hævder, at generationsskifteafgiften er et af de hotteste emner i de private virksomheder lige nu. Og ministeren for området har ingen mening. Det kan man da godt tillade sig at kalde "en flyvende fuckfinger" til erhvervslivet.

Hvorfor i øvrigt overhovedet kalkulere med den ekstra ene milliard i generationsskifteafgift, hvis det medfører tab af indtægter og arbejdspladser?

På den ene side går det godt i Danmark. Selv om om "minister for uddeling af penge", finansminister Nicolai Wammen (S), kunne berette om et kasseeftersyn med ubetalte regninger på 3,5 milliarder kroner fra den tidligere regering, måtte han nødtvunget samtidig berette om ekstraindtægter fra PAL-skat (pensionsafkastbeskatning, red.) på over 40 milliarder kroner bare i indeværende år, ligesom det økonomiske råderum måtte skives en del i vejret frem mod 2025. Så der er vel sådan set penge nok at dele ud af, skulle man mene - både på kort og langt sigt.

På den anden side er der truende skyer i horisonten. Handelskrig, Brexit og en tysk økonomi i bakgear er ved at skabe alvorlige problemer for den globale vækst og økonomi, og det rammer før eller siden også dansk økonomi med fuld styrke.

Set i det lys, virker det decideret tåbeligt at lægge snubletråde ud for danske virksomheder i form af øget generationsskifteafgift, en bankskat (hvem forestiller regeringen sig egentlig kommer til at betale den regning i den sidste ende?) og vanskeligheder ved ansættelse af den nødvendige og ønskede udenlandske arbejdskraft.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger, at når det trækker op til storm, er der nogle, som bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller. Det virker, som om regeringen hverken bygger læhegn eller vindmøller, men i stedet har tænkt sig at stille sig op på en bakketop for at beundre stormvejret. Det er ualmindelig dumt og risikabelt.

Og manden, der burde advare sine ministerkollegaer, har hverken vægt eller indsigt. Fuck!