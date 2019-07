Ikke så godt som ventet: Odenses robot-stjerner kan ikke nå deres mål

Det har ikke været så let for administrerende direktør Jürgen von Hollen at nå hans og ejerens mål for Universal Robots. Arkivfoto: Victoria Mørck Madsen

De to største robotvirksomheder i Odense vokser stadig - men det går ikke så hurtigt som forventet. Problemer hos de store kunder i bilindustrien har bremset væksten hos MIR og især Universal Robots.

Odenses to største robot-producenter har stadig langt kraftigere vækst end de fleste andre danske virksomheder. Men farten i Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MIR) er ikke så høj, som virksomhederne og deres ejer tidligere har forudsagt. Det viser et netop offentliggjort regnskab fra den amerikanske Teradyne-koncern, der ejer begge virksomheder. I andet kvartal af 2019 voksede salget i de to virksomheder tilsammen med 20 procent i forhold til samme periode året før. Det var mindre end budgetteret, og det får virksomheden til at skrue ned for robot-forventningerne.

Vores højeste prioritet hos robotvirksomhederne er fortsat at investere kraftigt i udvikling af nye produkter, løsninger og salgskanaler. Mark Jagiela, administrerende direktør, Teradyne

De fynske robotter De to fynske robotvirksomheder Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MIR) er begge ejet af Teradyne, der er en amerikansk børsnoteret koncern med hovedsæde i Boston.Universal Robots laver robotarme, der hører til de såkaldte cobots, som er mindre og betjeningsvenlige robotter, der er beregnet på et tæt samarbejde med mennesker. Grundlagt i 2005. 489 ansatte i gennemsnit i 2018.



Mobile Industrial Robots laver transportrobotter - relativt flade køretøjer, der for eksempel selv kan fordele råvarer og indsamle færdige produkter på en produktionsvirksomhed. Grundlagt i 2013. 94 ansatte i gennemsnit i 2018. 2013 ansatte i dag.

De mange tusinde robotarme, som Universal Robots sender verden rundt, er produceret her på Energivej i Odense, og det skal fortsat være sådan, slog ejeren fast på en telefonkonference i sidste uge. Arkivfoto: Universal Robots

Bilfabrikkerne sparer Tidligere har Teradyne sagt, at robot-delen af koncernen - altså Universal Robots og MIR - ville vokse med 30-40 procent i 2019. - Nu forventer vi, at vi kommer under det niveau. Formentlig bliver årets vækst på 25-29 procent, sagde virksomhedens administrerende direktør Mark Jagiela på et telefonmøde med aktieanalytikere efter offentliggørelsen af regnskabet for andet kvartal. Universal Robots har langt den største omsætning af de to fynske virksomheder, og det er her man møder den relativt største modvind, som førte til fremgang i salget på 10 procent i forhold til andet kvartal 2018. Det er bilindustrien, der har sat en bremse på den fynske vækst. Verdens bilfabrikker har det ikke godt for tiden og investerer derfor mindre end tidligere ventet. I Nordamerika befinder 50 procent af alle robotter sig på bilfabrikker, og derfor har afmatningen stor betydning for robotproducenterne.

Robotterne fra Universal Robots kan arbejde tæt sammen med menneskelige medarbejdere uden sikkerhedsafskærmning. Arkivfoto: Universal Robots

Kina hjælper på vej Ifølge Mark Jagiela er det samlede salg af robotter i Nordamerika faldet med 29 procent ifølge en opgørelse fra brancheorganisationen IRA i marts. I det lys mener han, at Universal Robots har klaret sig flot. De fynske robotarme har oplevet en stærk vækst i Kina og Asien, der delvist har været i stand til at kompensere for de svagere markeder i Europa og USA, så salget nåede op på 416 millioner kroner i andet kvartal. MIR, der som relativ ny kommer fra et meget lavere udgangspunkt, solgte for 66 millioner kroner. Det er en vækst på hele 81 procent, men alligevel lidt mindre end ventet. For hele året ventede Teradyne tidligere, at MIR ville vokse 100 procent, men på telefonkonferencen reducerede man forventningen til 50 procent vækst i 2019.

Univeral Robots produkter findes i tre størrelser. Derudover producerer en lang række virksomheder udstyr, som er bergnet til at blive sat på den fynske robotarm. Arkivfoto: Universal Robots

Investerer kraftigt Selv om de fynske robotter ikke har nået Teradynes økonomiske mål, er der ingen misnøje at høre i virksomhedens meldinger. Den betragter afmatningen som midlertidig og har stadig meget stor tiltro til, at robotsalget på langt sigt vil vokse med 30-40 procent om året. Universal Robots vil senere på året præsentere en ny robot-løsning, som ifølge Mark Jagielas vil udvide virksomhedens potentielle marked med 50 procent. Det drejer sig om såkaldt "bin picking" (opsamling fra en kasse, red.), hvor en robot skal tage fat i en genstand, der ikke - som det er almindelig for robotter - ligger på en bestemt måde på et bestemt sted. Det kan være en bunke ens reservedele, der ligger hulter til bulter i en kasse eller på en palle. - På langt sigt forventer vi, at robotvirksomhederne er lige så gode til at skabe overskud, som resten af Teradyne. Men på kort sigt ser vi bort fra det, for vores højeste prioritet er fortsat at investere kraftigt i udvikling af nye produkter, løsninger og salgskanaler, sagde Mark Jagiela til aktieanalytikerne. Trods de lunkne tal fra de fynske virksomheder var Teradynes regnskab en fest, der blev belønnet med en helt uhørt stigning i aktiekursen på næsten 17 procent. Årsagen var en stor fremgang i koncernens hovedområde for testudstyr til elektronikindustrien - blandt andet på grund af store efterspørgsel på udstyr til det kommende 5G-mobilnetværk. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Universal Robots.