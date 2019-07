Ikke kun for børn: Forhindringsbaner er også for ældre

Virksomheden Copla Legepladser er begyndt at lave forhindringsbaner til ældre. Det er noget, vi kommer til at se meget mere til i fremtiden, mener legepladsrådgiver.

- Det kom sig egentlig af, at jeg fik en henvendelse fra et dagscenter i Københavns Kommune, hvor de havde fokus på at beholde de ældre længst muligt i egne hjem, fortæller legepladsrådgiver og indehaver af Copla, Palle Wøllekær.

En legepladsvirksomhed, der sigter mod ældre mennesker som målgruppe, er nok noget, der kan få de fleste til at løfte et undrende øjenbryn.

Rollator færdigheder

Det er imidlertid ikke færdigheder i klatring og armgang, der testes på forhindringsbanerne, men derimod de ældres balance og rollator-færdigheder.

Banen består for eksempel af skiftende underlag, som de ældre kan øve sig i at gå på. Høje fortovskanter, som man kan øve sig i at få rollatoren op og ned af. Samt en platform, der glider frem og tilbage, så man kan øve sig på at holde balancen, når man for eksempel kører med bussen.

- Man skal tænke fuldstændig anderledes, når man laver det til ældre. Vi har for eksempel diskuteret brugen af træ, for træ bliver glat, når det er vådt, så vi snakkede om at sætte noget skridsikkert på. Men træ er jo ikke skridsikkert ude i den virkelige verden, så det er jo ikke det, de skal træne på, konstaterer Palle Wøllekær.

Formålet med øvelserne på banen er at få de ældre til at føle sig mere trygge, når de bevæger sig uden for hjemmet.

- Jeg tror, man kommer til at se meget mere til det (træningsbaner til ældre, red.) i fremtiden. Dels kommer der jo mange flere ældre, dels er der kommet fokus på at gøre dem så selvhjulpne som muligt. Det er i hvert fald noget, vi i Copla vil gøre til et indsatsområde.