Igen-igen: Flere er kommet i arbejde på Fyn

Det er lidt den historie som tidligere måneder: Den faldende tendens i ledighedstallene på Fyn fortsætter. Det viser de seneste tal for den sæsonkorrigerede ledighed for november 2018. Her kom 98 flere i arbejde, og der var 9.414 ledige, svarende til 4,2 pct. af arbejdsstyrken.

Det er dog stadig lidt højere end gennemsnittet for landet totalt set. Landsgennemsnittet er 3,8 pct. af arbejdsstyrken.

- I november 2018 kom der er 3200 flere job inden for den private sektor og offentlige virksomheder i forhold til december 2017, men den store udfordring er stadig at få de jobsøgendes kompetencer til at matche med virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, skriver Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i en pressemeddelelse om de aktuelle ledighedstal.

Tallene svinger fortsat fra kommune til kommune med Middelfart Kommune som den med lavest ledighed, 2,9 pct. I top ligger fortsat Langeland, Odense og Ærø. Odenses ledighedsprocent på 4,8 pct. er svagt faldende.