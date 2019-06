IT-fusion var en god idé

Allerede i det første regnskabsår var der synlige positive effekter i at sammenlægge tre it-selskaber til Unit IT under Torben Østergaard Nielsens United Shipping-koncern.

Klar fremgang i både omsætning og overskud. Det er det umiddelbare resultat, når man sammenligner årsresultatet for Unit IT med det samlede resultat fra året før for de tre virksomheder, som Unit IT er en sammenlægning af.

Den nye virksomhed blev en realitet for et par år siden, da MindZet og it-Craft blev indlemmet i Unit IT, der i forvejen var en del af United Shipping-koncernen med hovedsæde i Middelfart.

Det nye selskab fik i regnskabsåret 2018/19 et overskud før skat på 12,1 millioner kroner ud af en omsætning på 109 millioner kroner. Til sammenligning havde de tre oprindelige selskaber i året 2017/18 et samlet resultat før skat på 4,5 millioner kroner ud af en omsætning på knap 90 millioner kroner.

- Det kan være en kunst at sikre nærværet over for kunderne, når man lægger virksomheder sammen, som vi har gjort. Men netop vores ønske om at bibeholde følingen med kunderne og deres forretning er er vi lykkedes med, fortæller Mark Frihagen, adm. direktør i Unit IT.

Strategien er at skabe fortsat vækst gennem opkøb, både noget der kan understøtte i bredden og udvide omfanget af it-services samt blive endnu mere specialiserede i de kendte kompetencer. Og sidst, men ikke mindst, vil vi også dække landet endnu bredere geografisk, understreger Mark Frihagen.

De 70 medarbejdere i Unit IT er placeret i Middelfart, Odense, Aarhus, Kolding, Sønderborg og Glostrup.