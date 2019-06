I Kina spiser de snart sporbare grise

- Blockchain er et sporbarhedsværktøj, hvor man kan garantere for rigtigheden af de informationer, der tilgår forbrugeren. Via qr-koden kan forbrugeren også se, hvor på grisen udskæringen kommer fra, der vil være billeder af myndighedernes certifikater, og der vil være eksempler på, hvad du kan bruge kødet til, siger Nicolaj Christoffersen.

Sikkerheden for forbrugeren består i, at han via blockchain-teknologien får bevis for, at eksempelvis kølekæden har været ubrudt på hele rejsen, fordi de forskellige myndigheder, der har håndteret kødet undervejs, har lagt oplysninger om temperaturmålinger ind.

Helt lavpraktisk betyder block chain-teknologien, at den kinesiske forbruger kan scanne en qr-kode på pakken med kød, som han gerne vil købe. Qr-koden viser så kødets vej fra for eksempel grisestald i Holstebro til køledisk i Kina.

- I Kina har man haft nogle fødevareskandaler, der betyder, at der blandt forbrugerne i dag er stor betalingsvillighed i forhold til fødevarer af høj kvalitet. I Danmark har vi altid kunnet markedsføre os på fødevaresikkerhed, men nu kan vi også give den kinesiske forbruger en sikkerhed ved hjælp af den her blockchain-teknologi, siger projektleder og sektordirektør for branchesamarbejdet, Dansk Kød, Nicolaj Christoffersen.

Danske virksomheder kaster sig derfor ind i konkurrencen på det voksende kinesiske kødmarked, og én af måderne, som de vil erobre de kinesiske forbrugere på, er ved hjælp af blockchain-teknologi. Her kan den kinesiske forbruger stå ved køledisken og via sin smartphone spore pakken med kød, som han overvejer at købe.

Blockchain er en database, hvor man kan sikre sin information på en måde, så den ikke kan forfalskes. En blockchain kan sammenlignes med en liste, der består af en række blokke. Det er meget svært at hacke en blockchain, da en hacker vil være nødt til at hacke hver enkelt computer, hvor blockchainen befinder sig på. Det kan være flere hundrede eller flere tusinde computere. Hvis en hacker nøjes med at hacke en enkelt computer, vil en uoverensstemmelse hurtigt blive opdaget, da systemet periodisk sammenligner de oplysninger, der ligger i hver kopi. Blockchain er derfor en smart og sikker måde at holde regnskab over en masse information, så det ikke bliver forfalsket. Kilde: Videnskab.dk

Grundig forbrugeranalyse

Selv om Danmark traditionelt har et positivt omdømme, når det kommer til fødevaresikkerhed, så er det ikke nok for den kinesiske forbruger, at der står Made in Denmark på varerne. Det ved man hos Dansk Kød, fordi Deloitte Digital har udført en grundig forbrugeranalyse blandt 200 kinesiske forbrugere.

Analysen viser, at 81 procent af de adspurgte mener, at det er vigtigt med sporings- og sikkerhedsinformationer på fødevarerne, mens kun 27 procent mener, at oprindelseslandet er vigtigt. 68 procent af forbrugerne ønsker at verificere og tjekke disse informationer, mens de handler ind, og de ønsker, at informationerne skal kunne tilgås digitalt med et link på indpakningen.

Dansk Kød, der er en del af Landbrug & Fødevarer, mener derfor, at blockchain-teknologien kan være et afgørende redskab, når de kinesiske kunder, skal vælge dansk kød.

- Kina er et stort og vigtigt marked. I de seneste 10 år har vi kunnet mærke, at middelklassen er blevet større, og at der er en øget velstand. Forbruget af kød er stigende, og i dag er den kinesiske detailhandel blevet ekstremt digitaliseret, siger Nicolaj Christoffersen og tilføjer:

- 19 procent af omsætningen i detailhandlen kommer fra onlinekøb. Så i Kina tager man den nye teknologi til sig. Kineserne er digitale forbrugere, de er moderne forbrugere. Så alle de informationer man kan tilgå fra smartphonen, vil være interessante.

Blockchain-projektet er endnu ikke blevet gjort tilgængelig på det kinesiske marked, men der arbejdes på højtryk på at få det ført ud i livet.

- Jeg håber, at vi kan rende det i gang i løbet af i år. Det er optimistisk, men hvis vi kan levere på det her, kan vi øge vores omsætning og sælge flere varer i Kina, siger Nicolaj Christoffersen.