Hvornår, hvordan og over for hvem må virksomheder opkræve gebyrer og renter for manglende eller for sen betaling?

Denne klumme giver et overblik over tre former for gebyrer og renter, som erhvervsdrivende bør være opmærksomme på.

For ikke at belaste en virksomhed unødigt kan manglende eller for sen betaling kompenseres ved opkrævning af gebyrer og renter. Det er dog vigtigt, at inddrivelse sker i overensstemmelse med inkasso- og renteloven.

Inddrivelse af manglende eller for sen betaling kan være omkostningstungt for en virksomhed.

Kompensationsgebyr

Siden 1. marts 2013 har kreditorer haft mulighed for at opkræve et fast kompensationsbeløb på 310,00 kroner, såfremt en erhvervsdrivende betaler for sent. Kompensationsgebyret kan kun opkræves hos erhvervsdrivende. Beløbet kan således ikke opkræves af privatpersoner, der betaler for sent.

Erhvervsdrivendes pligt til at betale kompensationsbeløbet er kun betinget af, at der ikke er sket rettidig indbetaling. Beløbet forfalder derfor til betaling på samme tidspunkt, som betalingsforpligtelsen for varen eller tjenesteydelsen indtræder.

Det er heller ikke et krav for at få kompensationsbeløbet, at der fremsendt en forudgående rykkerskrivelse. Man skal dog være opmærksom på, at kompensationsbeløbet er en ret, hvorfor virksomheden selv aktivt skal opkræve beløbet.

Kompensationsbeløbet kan pålægges alle forfaldne fakturaer, også selvom fakturaerne måtte blive indgivet under ét betalingspåkrav til fogedretten.