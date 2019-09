Hvordan skaber vi det næste Mærsk, Lego eller Ecco?

I dag er det virksomheder, der tilsammen omsætter for over 300 milliarder kroner om året.

I 1912 købte en sømand og hans far et dampskib og startede Rederiet Svendborg.

Men en forudsætning for, at vi kan skabe de nye store virksomheder, der skal bære vores beskæftigelse og velfærd i årene fremover er, at vi som samfund skaber mulighederne for, at danskerne tør starte egen virksomhed.

Gode erhvervsvilkår er grundlaget

Så lad os i stedet for at tro, at vi kan gætte rigtigt om fremtiden, skabe nogle helt grundlæggende gode og ukomplicerede vilkår, der giver mulighed for at gode ideer kan prøves af - uanset branche.

Vi skal skabe gode erhvervsvilkår, der gør, at iværksætteren ikke bliver i maven, men hvor unge som ældre tør starte egen virksomhed. Hvor dem, der tør, ikke begrænses af manglende socialt sikkerhedsnet eller bremses af overregulering. Hvis man er god til at bygge klimavenlige huse, skal man gøre det, i stedet for at udfylde ansøgninger, formularer og blanketter.

Vi skal skabe plads for dem, der kan og vil skabe den vækst vores samfund har brug for. For kommer der ikke hele tiden nye små virksomheder, dræber vi det vækstlag, vores samfundsøkonomi er bygget på.