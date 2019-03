Hvilken type leder er du?

Palle Damborg er adm. direktør for og ejer af virksomheden Jysk Display i Viborg. Han er medlem af DI's forretningsudvalg og formand for fremstillingsindustrien. Palle Damborg har tidligere været lokalformand for DI Viborg/Skive. Har du kommentarer til denne klumme, kan du kontakte skribenten direkte på pd@jyskdisplay.dk

Spandex-chef

Spandex-chefen er min definition på den ledertype, som for nogle år siden skulle promovere og fremhæve sig selv som den store fitnessguru og ved at vise sine medarbejdere, at man var i stand til at træne hårdt og måske endda gennemføre et maraton. Man ville statuere et eksempel og samtidig håbe på, at medarbejderne så op til én som et lysende eksempel på, hvad disciplin og hård træning kan gøre ved én som menneske.

Implicit forstået: Let nu bare numsen, og se at komme i gang. Se hvad far kan, så kan du nok også. Jeg må naturligvis gerne træne i arbejdstiden, men jeg forventer, at du klarer det samme om aftenen og i weekenden.

Det har så udviklet sig i en ekstrem retning, så man i dag ikke kan lede en pølsebod uden at have 10 ironman i bogen, cyklet til Paris flere gange og samtidig har kontoret fyldt op med trofæer og billeder af halvtykke mænd i spandex.

Hvad det har med god ledelse at gøre? Det prøver jeg stadig at forstå.

Tænk hvis disse typer brugte samme mængde tid på at tale med deres medarbejdere, som de bruger på at pine sig selv på landevejene, så ville mange virksomheder have en fantastisk ledelse.