Huspriserne faldt dramatisk mod slutningen af 2018

Priserne på enfamiliehuse oplevede i november det største prisfald i fem år, viser tal fra Danmarks Statistik. I gennemsnit faldt priserne med 2,5 procent i november.

Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frederiksen tager prisfaldet med ro:

- Selv om prisfaldet på enfamiliehuse er det største månedlige dyk siden november 2013, er der grund til at tage det med ro, siger hun.

- Det er ikke usædvanligt at se måneder med prisfald i en ellers opadgående tendens på boligmarkedet, det er sket mange gange før.

Ifølge afdelingsdirektør i Jyske Realkredit Mikkel Høegh kan to ting godt være sandt på samme tid: At man skal tage den enkelte måneds prisfald med et gran salt. Og at der er en opbremsning i boligmarkedet.

- Vi kommer således ikke længere uden om, at vi lige nu ser en betydelig opbremsning på boligmarkedet. Når det er sagt, skal man altid tage månedstallene med et vist gran salt, skriver han i en skriftlig kommentar.

Også priserne på lejligheder faldt i november. Her var faldet på en procent. Det er største prisfald i 11 måneder.

For både lejligheder og enfamiliehuse faldt mængden af handler i november. Den faldende aktivitet på boligmarkedet er en tendens, at der har bidt sig fast det seneste halve år, viser tallene fra Danmarks Statistik.