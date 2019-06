Husk regntøjet: Det Fynske Dyrskue kan blive en våd fornøjelse

- Der kommer da ingen regn, der må være en eller anden meteorolog, der har kigget forkert, siger dyrskuechef Alex Nielsen med et grin forud for Det Fynske Dyrskue i Odense, der åbner fredag kl. 8.00og lukker søndag eftermiddag kl. 16.

Trods nogle våde dage og vejrudsigter, der lover mere regn, er dyrskuechefen fortrøstningsfuld.

-Vi knoklede igennem ude på pladsen indtil midnat tirsdag og græsset er egentlig rigtig fint derude. Vores held er, at det har blæst meget, så det er ikke så sumpet derude, for vinden har simpelthen tørret det vand, der er kommet, ud. Så det er på ingen måde en mudderpøl.

Sidste år havde dyrskuet 44.000 besøgende, og det var færre end tidligere år. Alex Nielsen mener, at det til dels skyldtes det våde vejr, og han satser på, at der kommer flere besøgende i år.

- Det kommer selvfølgelig til at betyde noget for besøgstallet, hvis der bliver regnvejr igen, det kan vi ikke undgå. Men vi har valgt at tage ja-hatten på. Meget er vi herre over, men lige nøjagtig vejret er vi ikke herre over.

På pladsen har flere af standene telte oppe, og det nye store madmarked vil også være overdækket, men der er ikke plads til, at alle kan komme i tørvejr.

- Hvis det regner lørdag morgen, synes jeg, man skal tage paraplyen med. Men ellers synes jeg, man skal lade den blive hjemme og tage regntøjet på i stedet. Det er bare sjovere uden paraply, siger han.