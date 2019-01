Regeringen vil samle de selskaber, der står for offentlig trafik i hovedstaden, til et samlet selskab.

Regeringen vil slå de offentlige trafikselskaber i hovedstadsområdet sammen til et selskab, der skal hedde HOT, Hovedstadens Offentlige Transport.

Det skriver Politiken.

- Vi vil gerne opnå alle de fordele, der kan være ved, at offentlige transportformer i hovedstaden tænkes sammen i stedet for at blive drevet hver for sig.

- Der er fordele for passagerer forbundet med, at dem, der tilrettelægger køreplaner for busserne, er opmærksomme på, hvordan S-togene kører. Det er lidt unaturligt den måde, det er organiseret på i dag, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Ritzau.

Planen er at nedlægge blandt andet Metroselskabet og Movia for at samle styringen over for de rejsende.

Politiken har interviewet professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet Mogens Fosgerau, der ser fin logik i at samle de forskellige selskaber.

Ifølge professoren bliver der brugt megen tid og energi på at fordele de penge, der bliver tilført området. Der er problemer for de rejsende, når det kommer til, hvordan man kommer i kontakt med det rigtige selskab.

- Har du for eksempel prøvet at komme i kontakt med rejsekortet? Der er mange ting, der i dag ikke er godt samordnet, siger Mogens Fosgerau.

Udspillet om HOT kommer som følge af regeringens plan om at nedlægge regionerne, som i dag spiller en rolle i organiseringen af den kollektive trafik.

Når de er væk, skal det nye HOT være et samarbejde mellem staten og hovedstadsområdets 34 kommuner med syv pladser i bestyrelsen til kommunerne og fire til staten.

Den nuværende løse konstruktion gør, at systemet er for uigennemskuelig, mener interesseorganisationen Dansk Industri.

- Der er ingen tvivl om, at dem, der rejser med kollektiv trafik, vil opleve en lettere hverdag, hvis dette her bliver gennemført.

- Det er vigtigt for os, for jo flere der tager den kollektive trafik, jo mindre bliver den trængsel, der koster virksomheder og samfundet mange penge, siger branchedirektør for transport og infrastruktur i Dansk Industri Michael Svane til Ritzau.