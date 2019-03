House Nordic buldrer derudaf

Det er ikke mere end to år siden at Henrik Jørgensen startede House Nordic. Men allerede nu beskæftiger møbelgrossisten 15 medarbejdere på fuld tid og sælger møbler til 24 lande.

Søndersø: - Jeg har solgt møbler i 25 år. Så jeg ved godt, hvad man ønsker sig, når man handler med en møbelgrossist. Jeg har bygget min egen virksomheds service op på en måde, så jeg selv ville være en tilfreds kunne her.

Sådan siger Henrik Jørgensen, der sagde sit job som direktør i en møbelvirksomhed op for at starte møbelgrossistvirksomheden House Nordic.

Men det er ikke en nem branche House Nordic har meldt sig ind i. Konkurrencen er benhård, og man påtager sig som engrosvirksomhed en stor risiko, når man fylder lageret op med varer, der ikke er solgt endnu. Derfor er service, gode produkter og gode priser altafgørende, siger Henrik Jørgensen.

- Når du kommer som ny virksomhed i et meget presset marked, skal du kunne noget andet end de etablerede. Jeg gik efter at have et spændende og moderne sortiment og en service, som ingen kan hamle op med, siger han.

Så sent som for to måneder siden måtte en af de store etablerede konkurrenter til House Nordic dreje nøglen om. Og i de sidste seks måneder er House Nordic vokset på omsætningen og har ansat én medarbejder om måneden. Det lader til, at House Nordic har ramt rigtigt, siger Henrik Jørgensen.

- Vi er glade for faktisk at kunne vokse i det her marked, som er ret presset. Når det er sagt, så er det jo også et marked, hvor man har hele verden at sælge til. Gør man det godt, så kan man blive ret stor, og det har vi da også i sinde at udnytte, siger han.