Hotelkæde viser grøn vej for gæsterne

At være god for verden. Det er et mål for hotelkæden Sinatur, der har seks hoteller i Danmark. Det mål skal blandt andet nås ved at forbruge mindre grøn energi, end hotelkæden selv producerer ved hjælp af vindmøller, at være affaldsfrie og bruge regnvand til toiletcisternerne. - Vi vil ikke stå med en løftet pegefinger, men vi ønsker, at vores gæster tager herfra med lysten til at gøre en forskel for klimaet, siger direktør Kari Brandsgaard, der sidder på kædens hotel Haraldskær ved Vejle. Pr-foto

Hotelkæden Sinatur vil bidrage til et bedre klima, og de forsøger at inspirere gæsterne til at gøre det samme. Målet for kæden er blandt andet at være Co2-positive i 2030.

DANMARK: - Vores mål er at være god for verden. Så kort kan det beskrives, når direktør Kari Brandsgaard skal forklare, hvad hotelkæden Sinatur har fokus på. - Vi har arbejdet med bæredygtighed i årevis, og vi kan mærke, at det begynder at fylde mere og mere hos vores gæster og mødeplanlæggere. Det har fyldt alt for lidt hos dem, men det kommer nu, fortæller hun. - Der er helt klart kommet en forståelse for og en accept af, at vi alle sammen kan gøre en forskel, og vi vil gerne være med til at inspirere og motivere vores gæster. Det skal være uden løftede pegefingre, men vi ønsker, at de tager herfra med lysten til at gøre en forskel for klimaet. Hos Sinatur betyder det for eksempel at servere postevand i stedet for vand på plasticflasker.

Kari Brandsgaard. Pr-foto

Vil være Co2-positive - Der er god økonomi i at sælge flaskevand, så selvfølgelig mister vi lidt omsætning på den konto, men der er en signalværdi i det, og vi synes ikke, at det giver mening med flaskevand, når vi har så godt postevand i Danmark, forklarer Kari Brandsgaard og siger, at kædens fokus på bæredygtighed også gælder leverandørerne. - Når vi kommer til årsskiftet 2019/20, skal leverandørernes emballage kunne indgå i et cirkulært system, og hvis det ikke kan det, skal de selv tage emballagen med retur. - Vi har for eksempel spurgt ind til, om fisk behøver at blive leveret i flamingo, når der findes andre alternativer. Det er det tankesæt, vi skal have sat gang i. Vi skal have indgået nogle gode partnerskaber for at kunne flytte os og blive 100 procent affaldsfrie. Sinatur har sat nogle klare mål for de kommende år, når det handler om bæredygtighed. I dag er hotelkæden Co2-neutral, og i 2030 er målet at blive Co2-positive. - Det vil vi gøre ved at producere mere grøn energi, end vi selv forbruger, og det gør vi blandt andet ved, at vi har opstillet en vindmølle ved Skarrildhus. I 2030 skal vi også være vandneutrale, og det gør vi blandt andet ved at opsamle regnvand til toiletcisterne, forklarer Kari Brandsgaard og fortæller også, at Sinatur var den første hotelkæde i verden til at få mærket den grønne nøgle. Men certificeringer er ikke et mål i sig selv. Tværtimod.

Flere spændende grøntsagsretter på buffeten får gæsterne til at spise mindre kød, og flere selskaber er begyndt at efterspørge vegetariske og veganske menuer, fortæller direktør Kari Brandsgaard fra hotelkæden Sinatur, der arbejder på at blive Co2-positive. Pr-foto

Bæredygtigt er vigtigst Kari Brandsgaard fortæller, at hotelkæden gør mere, end det, der kræves, for at få certificeringer inden for de grønne tiltag, og at certificeringen i sig selv er uinteressant. - Vi går meget mere efter at måle effekten af det, vi gør. For eksempel har vi for to år siden skiftet renovationsselskab for at kunne måle og veje alt vores affald. Da vi gik ud af 2018, kunne vi se, at vi genanvender 67 procent af vores affald, og det, synes vi selv, er virkelig godt, siger hun. - Så tallene er enormt motiverende, for det er klart, at det her er noget, der tager mere tid for vores personale, som i forvejen løber stærkt, men når man så kan se effekten af indsatsen, er det meget motiverende. Og fordi bæredygtighed og et positivt aftryk på verden har førsteprioritet, kommer Sinatur heller ikke til at gå efter guldmærket i økologi. - For få dage siden fik vi at vide, at vi får økologimærke i sølv, men vi går ikke efter økologi for økologiens skyld. Bæredygtighed er vores førsteprioritet, og økologi er ikke altid bæredygtigt, forklarer Kari Brandsgaard. - Du kan godt købe økologiske bananer eller appelsiner, men så er det transporteret fra andre dele af verden, og det sætter et kæmpe Co2-aftryk. Vi vil for eksempel hellere servere konventionelt lam, der har gået og græsset lige uden for hotellet end at købe økologisk lam fra New Zealand.