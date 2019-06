Hotel Guldsmeden fejrer 20 år som bæredygtigt hotel: Pioneren i branchen siden 1999

Det er ikke muligt at reservere en parkeringsplads ved Hotel Guldsmeden, der ligger i latinerkvarteret i Aarhus. Til gengæld kan gæsterne leje cykler til at komme rundt i byen. Foto: Axel Schütt

Hotel Guldsmeden i Aarhus har været pioneren inden for bæredygtighed i branchen siden Sandra og Marc Weinert åbnede deres første hotel i 1999. Snart tæller kæden 10 hoteller og knap 800 værelser i Nordeuropa - og her er alt fra maden i restauranten til malingen på væggene økologisk.

AARHUS: Selvfølgelig er maden og drikkevarerne økologiske i morgenbuffetten på Hotel Guldsmeden i Aarhus. I en sådan grad endda, at hotellet i Guldsmedgade uden problemer kan vise sit fine guldmærke i økologi frem for gæsterne. Mærket betyder, at mindst 90 procent fra køkkenet er økologisk. Her - altså i køkkenet - er hotellet også hoppet med på madspildbølgen, for som det lyder blandt fuglefløjtene på hjemmesiden: "Vi elsker mad. Og vi hader spild." Men hverken økologi eller madspild er længere opsigtsvækkende tiltag på et moderne hotel. Eller som John Ankjær, ejer af Guldsmeden, udtrykker det: - Bæredygtighed er ikke længere noget, som vi skiller os ud på, for de fleste har i dag en grøn profil, og jeg kan godt komme i tvivl om, hvor meget det betyder i positiv forstand. Det er nærmest bare forventet, og vi er nok ikke gode nok til at fortælle, at vi faktisk gør noget ekstra ud af det. - Til gengæld bliver du sikkert ramt negativt, hvis du ikke er med på bølgen, vurderer han.

Guldsmeden i Aarhus tæller 26 værelser og er de mindste i kæden. De øvrige er Axel i København (212 værelser), Babette i København (98 værelser), 66 i København (74 værelser), Bertrams i København (47 værelser), Manon les Suites i København (87 værelser), Oslo Guldsmeden i Norge (40 værelser), Lulu Berlin i Tyskland (81 værelser) og Eyja Reykjavik i Island (65 værelser). Foto: Axel Schütt

Det begyndte i Guldsmedgade Den slående forskel på John Ankjærs hotel og mange af Aarhus' andre overnatningssteder er først og fremmest, at Guldsmeden har været pioneren i branchen, siden Sandra og Marc Weinert grundlagde hotellet i Guldsmedgade og kæden Guldsmeden Hotels i 1999. Foreløbig er der ni hoteller i kæden. Det oprindelige i Aarhus, som John Ankjær har stået i spidsen for siden 2008, fem i København, samt et hotel i Berlin, Oslo og Reykjavik, hvor hotel nummer to og dermed det 10. i kæden i øvrigt er på vej. Det samlede antal danske værelser er knap 550 - heraf kun 26 i Aarhus, som også er det mindste hotel i familien - mens der foreløbig er omtrent 200 værelser uden for Danmark. Derudover driver Guldsmeden Hotels et hotelhus i Sydfrankrig - nærmere bestemt i området Côte D' Azur - og et resort på Bali. - Faktisk er det at være bæredygtig slet ikke noget, som vi rigtigt tænker på mere. Det er bare sådan, vi er. Det har altid været i vores dna og ligger i alle vores processer. Økologien i restauranten er nok det, som gæsterne lægger mest mærke til, men når vi renoverer et værelser, så er malingen også økologisk, ligesom vi løbende monitorerer vores vand- og energiforbrug, og måler det ud per gæst og solgte værelser for at se, om der er steder, hvor vi kan reducere forbruget, forklarer John Ankjær.

Gæsterne kender Guldsmeden i Aarhus et et lille og hyggeligt hotel med et højt serviceniveau. Mange gæster er gengangere og kender efterhånden personalet. Det giver et personligt forhold. Det er ifølge John Ankjær typisk gæster tilknyttet universitetet, konsulenter, arkitekter, musikere og skuespillere, der benytter hotellet, men antallet af turister er også steget pænt de senere år. Foto: Axel Schütt

Også økologi i sengen Snart er sengetøjet også økologisk hos Guldsmeden. - Vi har sat gang i et samarbejde med vores linnedleverandør om økologisk sengetøj. Det er en af fordelene ved, at vi er blevet en større kæde. Vi har fået en volumen, der gør os interessant, og det er samtidig en af udfordringerne ved at være pioneren. Det er både svært og dyrt. Det var det samme for den første el-bil, men om 10 år er branchen nok tæt på at være 100 procent CO2-neutral, forudser John Ankjær. Mens mange danske hoteller følger den nationale ordning Green Key om bæredygtige overnatninger, så har Guldsmeden Hotels taget skridtet videre med internationale Green Globe-certificeringen, hvor kravene til bæredygtighed, miljøpåvirkning og omgangen med personalet er hårdere. Sidstnævnte gælder for eksempel også, hvordan medarbejderne kommer til og fra arbejdspladsen. - Hos os giver det nærmest sig selv, for vi har slet ingen parkeringspladser til biler, siger John Ankjær med et smil.

- Når vi holder fest, så kan vi komme op på at være 15-16 ansatte, men det er primært afløsere og medarbejdere med et lavt timetal om ugen. Samlet er der fem på fuld tid på hotellet - to i rengøring og tre i receptionen, fortæller hoteldirektør John Ankjær, som selv lægger vejen forbi cirka én gang om ugen. Foto: Axel Schütt

Det var drømmen om at få sit eget hotel, der fik John Ankjær til at blive ejer af Guldsmeden Aarhus, da de to grundlæggere - ægteparret Sandra og Marc Weinert - i 2008 flyttede til København for at fortsætte udbygningen af hoteller dér. Ægteparret ejer brandet Guldsmeden, mens John Ankjær ejer hotellet efter en franchise-model, som også bliver benyttet på flere af de udenlandske hoteller i kæden. Foto: Axel Schütt

John Ankjær har stået i spidsen for Hotel Guldsmeden i Aarhus siden 2008. Pressefoto