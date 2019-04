Hop på vandvognen: Offentlige og private i fælles vandkamp

April-kampagne skal få fynboerne til at tænde for vandhanen, når tørsten efter vand melder sig, i stedet for at købe vand på flaske. Vandværker står bag initiativet, som bakkes op af en række private virksomheder og offentlige aktører.

- Vi giver miljøet et skub i den rigtige retning i forhold til CO2-aftrykket ved at købe mindre flaskevand. Det er den bevægelse, vi gerne vil sætte i gang med kampagnen, hvor vi opfordrer folk til at tage "30 dage på vandvognen". Det handler om at minde fynboerne om, at vi faktisk kan tappe noget af verdens bedste drikkevand direkte fra hanen. Det vand, vi leverer, lever op til meget strenge kvalitetskrav, siger Mads Leth, direktør i Vandcenter Syd.

Mindre forbrug af plast

Hos it-firmaet KMD hilser man kampagnen #VandvittigApril velkommen. Virksomheden udleverer i forvejen drikkedunke til alle nye medarbejdere og har installeret vandkølere, så medarbejderne kan tappe koldt og friskt vand fra hanen.

- Det er en god anledning for os til at fortsætte arbejdet med at reducere forbruget af flaskevand. Derfor går vi også skridtet videre og opsætter kampagnematerialer i vores kantiner og på alle vandkølere. Vi er en stor virksomhed, og derfor bevidste om, at vi kan sende et stærkt signal, når vi flytter os på miljøfronten, så når vi får chancen for at stå frem som rollemodel, så griber vi den, udtaler vicedirektør Carl-Erik Vesterager fra KMD.

Vandcenter Syd er offentligt ejet og netop Odense Kommune er også blandt dem, der bakker kampagnen op. I Odense Kommune har man allerede sat fokus på at afskaffe brugen af unødig plast.

- Der er i den grad brug for, at vi alle i højere grad tænker over vores forbrug af plast. Jeg synes, at særligt vand på plasticflasker er et let sted at begynde. På det seneste byrådsmøde bad jeg derfor også om, at vi ikke længere serverer vand på plasticflaske, men i stedet i kander. Det er et lille eksempel og et samlet byråd har bedt direktørgruppen om at undersøge, hvor langt vi kan gå i at udfase al unødig plast. Som kommune har vi en forpligtigelse til at gå forrest i miljø- og klimaindsatsen. Dels på grund af vores rolle som forbillede for, hvordan det kan gøres, og på grund af vores størrelse, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).