Holdt kun halvandet år: Stor fynsk entreprenør fyrer direktør efter dårligt år

For hele koncernen forsvandt halvdelen af det foregående års overskud i 2017/18, selv om omsætningen steg pænt. Resultatet blev et overskud på 11 millioner kroner før skat mod 23 millioner året før. En del af tabet skyldes nedskrivning af værdien på nogle ejendomme.

- Der kan være mange årsager. Måske troede man, at der var plads til en tårnkran, men ude i virkeligheden viste det sig, at der ikke var plads, og man måtte bruge en meget dyrere mobilkran. Det er den slags ting, der har drillet - det kan også være prisstigninger på materialer eller andet man ikke havde forudset, siger Claus Larsen.

De tre byggesager har kostet virksomheden tab, fordi bygningerne har vist sig at være dyrere at bygge, end man havde kalkuleret med, da der blev givet et tilbud.

- Der er ingen tvivl om, at resultatet i Hans Jørgensen & Søn er skuffende. Vi har tabt penge på tre uheldige byggesager, og desuden har vi været udsat for svindel , siger Claus Larsen fra Thurø, der er øverste direktør og hovedaktionær i koncernen.

Vil ikke være direktør

Som en konsekvens af blandt andet disse underskudsbyggerier er Hans Jørgensen & Søns direktør Jens Bastrup, Kolding, ifølge Claus Larsen blevet fyret.

Han kom fra MT Højgaard og blev ansat som direktør i april 2017, efter at forgængeren Dirk Voss, Nyborg, skiftede til konkurrenten og storebroren Hansson & Knudsen. Jens Bastrup stoppede 22. november, og virksomheden kigger nu efter en ny person til posten. Ligesom ved det seneste direktørskifte er ingeniør Allan Christensen, Veflinge, blevet konstitueret som administrerende direktør.

- Han vil desværre ikke have jobbet permanent, men han er meget kvalificeret, så vi har ikke travlt med at finde en ny, siger Claus Larsen.

Han regner med, at dette regnskabsår kommer til at se bedre ud, men selv om byggebranchen kører på fuld kapacitet, mener han ikke, at det er blevet lettere at tjene penge.

- Alle siger til mig, at det må være let nu, men sådan er det altså ikke. Materialer - ikke mindst betonelementer - og lønninger stiger kraftigt og udhuler vores fortjeneste. Samtidig er det svært at finde kvalificeret arbejdskraft, og den hårde konkurrence holder priserne nede på et lavt niveau, mener direktøren.

- Der er meget fart på byggeriet, men der er også mange, der forsøger at bjærge sig en del af gevinsten fra det, siger Claus Larsen.