Holdes i kort snor: - Gårdråd tvinger mig til at afdrage dyr gæld

Mikkel Grubbe er svineproducent og har med egne ord en entreprenør i maven. Derfor er det svært for ham ikke at sætte nyt i værk, men efter han har fået et gårdråd, er strategien at afdrage dyr gæld. Det er kedeligt, men nødvendigt og det helt rigtige at gøre, erkender Mikkel Grubbe.

- Så er det godt at kunne sætte sig over for nogen, der kan være med til at vælge de bedste idéer og arbejde professionelt med dem.

- Det blev nødvendigt for mig, fordi jeg kunne se, at jeg arbejdede halvandet årsværk eller måske mere, og noget af den energi og de ressourcer blev ikke altid peget de rigtige steder hen. Der, hvor det gav noget på bundlinjen, fortæller Mikkel Grubbe, der tænker, at det hænger sammen med, at landmænd og mange ejerledere i det hele taget er drevet af lysten til at drive virksomhed.

Det er sket, efter Mikkel Grubbe besluttede at få et professionelt gårdråd at sparre med og ikke mindste hjælpe, når der skal træffes vigtige, strategiske beslutninger.

Svineproducent Mikkel Grubbe er meget ærlig, når han bliver spurgt til, hvordan det føles, at der kommer nogen ind udefra og er med til at træffe beslutninger omkring hans virksomhed.

Har uddelegeret opgaver

Gårdrådet kom til at bestå af fire medlemmer plus Mikkel Grubbe selv. To personer med fokus på økonomi og to med branchekendskab.

Noget af det første, bestyrelsen gjorde, var at gennemgå bedriften og høre om, hvem der lavede hvad. Det blev en øjenåbner for Mikkel Grubbe, og han blev straks udfordret af sin bestyrelse.

- Som landmand går det tit sådan, at man kan klare det hele. Så jeg blandede foder, kørte grise, sad på kontoret og alt muligt andet. På et tidspunkt, mens jeg gik og remsede op, siger de så: Mikkel, er du sikker på, at du er den bedste til det? Er du sikker på, at det er der, du henter den bedste timeløn? For det var jo aftener og weekender, der gik med at rydde op, satte halm ind og så videre, fortæller Mikkel Grubbe.

Løsningen blev at kontakte jobcentret, og ad den vej fik Mikkel Grubbe ansat to personer i fleksjob. Det gav mulighed for at få uddelegeret en masse opgaver.

- Nu har vi Helle til at styre kontoret med hård hånd, og Frank går til hånde rundt omkring. Det er et eksempel på, at bestyrelsen er gået ind og har set på, hvordan min tid kan bruges bedst muligt. Nu er opgaverne sat mere i system, fortæller den 47-årige svineproducent.

Det tog et års tid for gårdrådets medlemmer at føle hinanden på tænderne - at "pisse territoriet af", som Mikkel Grubbe beskriver det, men da det var gjort, kunne bestyrelsen for alvor arbejde målrettet og professionelt.