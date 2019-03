Hofchef trækker sig som formand for Grundfos-ejer

Kronprinseparrets hofchef, Christian Schønau, blev kritiseret for sit hverv som formand for Grundfos-fond.

Kronprinseparrets hofchef, Christian Schønau, stopper som formand for Poul Due Jensens Fond, der ejer pumpekoncernen Grundfos.

Det sker, efter at der fra flere sider er blevet sat spørgsmålstegn ved, at han både arbejdede for de royale og havde en central post i erhvervslivet.

Det oplyser fonden.

- Det er ikke holdbart, at der kan rejses tvivl om en sammenblanding af interesser mellem mit hverv som hofchef for kronprinsparret og bestyrelseshvervet i Poul Due Jensens Fond, siger Christian Schønau i en meddelelse.

Han vil blive på posten, til der er fundet en afløser. Han stopper dog allersenest i juni.

Blandt andre har sociolog Christoph Ellersgaard fra CBS, der har skrevet bogen "Magteliten", kaldt dobbeltrollen problematisk.

Han peger på, at Grundfos kan komme længere frem i køen, når de kongelige besøger virksomheder.

- Hvis man knytter sig tættere til kongehuset, kan det være nemmere at komme med til statsbesøg, lige som det også kan være nemmere at få kastet lidt royal glans over en nyåbnet fabrik i udlandet.

- Det er et stempel fra det officielle Danmark, sagde han til Ekstra Bladet i sidste uge.

Christian Schønau har været hofchef for kronprins Frederik og kronprinsesse Mary siden 2010.

Han blev bestyrelsesmedlem i Poul Due Jensens Fond i december og udpeget som formand for to uger siden.

Hos Berlingske har politisk kommentator Thomas Larsen, der følger kongehuset tæt, også undret sig over Christian Schønaus to poster.

- Det giver ikke stor mening, at en hofchef skal være med til at drive Grundfos. Christian Schønaus opgave handler først og sidst om at ruste kronprinsparret til den dag, de skal stå i spidsen for landet, skrev han tidligere i marts.

Poul Due Jensens Fond ejer 88 procent af aktierne i Grundfos. Det er en milliardvirksomhed med 19.000 ansatte på verdensplan.

Fondens bestyrelse har gennem det seneste år været præget af en del udskiftning.

Schønau afløste Estrid Due Hesselholt, som havde været formand for fonden siden oktober 2018.

Hun overtog posten, da den hidtidige formand Jens Bager sammen med flere andre bestyrelsesmedlemmer forlod fonden i utide. Det skete som følge af uenighed om strategien for Grundfos.

Fondens direktør, Kim Nøhr Skibsted, ærgrer sig over, at der nu igen skal findes en ny formand.

- Vi tager med beklagelse og ærgrelse Christian Schønaus beslutning til efterretning, siger han i en kommentar.