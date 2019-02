Høreapparatproducenten Widex får ja til fusion med rival

EU-Kommissionen har godkendt den danske høreapparatproducent Widex' fusion med Sivantos. Fusionen gennemføres i starten af marts.

Det samlede selskab vil blive et af verdens tre største producenter af høreapparater med mere end 10.000 ansatte på verdensplan.

Det vil have en markedsandel på omkring 25 procent på globalt plan.

EU-Kommissionen har vurderet, at der ikke er nogen problemer med fusionen i forhold til konkurrencen på markedet.

Fusionen mellem de to selskaber blev offentliggjort i maj sidste år. Selve godkendelsen har dog ikke kørt helt på skinner.

I oktober valgte de to selskaber at trække ansøgningen til EU-Kommissionen tilbage. Det skete uden nærmere begrundelse.

En ny blev sendt ind i starten af januar, og den er altså nu blevet godkendt.

Sivantos udspringer fra tyske Siemens, men har i dag hovedkontor i Singapore.

Ifølge Widex vil fusionen skabe bedre forudsætninger for at stå stærkt på markedet.

- Vores mål hos Widex har altid været at udvikle de bedst mulige høreapparater for at forbedre livskvaliteten for dem med nedsat hørelse. Fusionen med Sivantos bringer os et skridt tættere på det mål, siger formand for bestyrelsen Jan Tøpholm i en pressemeddelelse.

Den fusionerede virksomhed vil blive ejet af kapitalfonden EQT, der ejer Sivantos, og Tøpholm- og Westermann-familierne, der ejer Widex. Sidstnævnte bliver den største aktionær.

Danmark er generelt set stærkt repræsenteret på markedet for høreapparater, da tre af verdens seks største selskaber har dansk adresse.

Foruden Widex er det GN ReSound og Oticon, der er ejet af henholdsvis GN Store Nord og William Demant.