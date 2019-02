Højere priser på brændstof spiser af luftfartsgigants overskud

Air France og KLM agter at rykke tættere sammen, efter et år hvor strejker og brændstofpriser åd af profitten.

Ægteskabet mellem Air France og KLM bliver endnu tættere de kommende år. Det annoncerer topchefen for den tobenede luftfartskolos, Ben Smith, efter at have præsenteret et 2018-regnskab, hvor voksende priser på brændstof havde spist af overskuddet.

Kigger man på slutningen af 2018 viser de to luftfartsselskabers fælles regnskab ellers fremgang i salget, da omsætningen voksede med 4,2 procent til i alt 6,54 milliarder euro for kvartalet.

De mange penge fandt dog ikke vej ned gennem regnskabet til selskabets bundlinje, fordi de undervejs blev spist af blandt andet voksende priser på brændstof.

Efter at have brændt over 400 millioner euro mere af på brændstof i 2018 end året før, forventer luftfartsselskabet at lægge yderligere 650 millioner euro oveni næste år.

I stedet for at vokse skrumpede overskuddet før skat, renter og nedskrivninger med 20 procent. Det gav dog stadig et overskud på 776 millioner euro.

For hele året endte driftsoverskuddet på 1,33 milliarder euro. Det er omkring 600 millioner lavere end 2017.

Derudover har franske fagforeningers krav og strejker angiveligt kostet over 300 millioner euro over hele året.

Koncernens forskellige passagertal var opadgående, men det skyldes blandt andet flere flyvninger, hvilket betød at der var en lille smule flere ledige pladser i flyene hos KLM og Air France.