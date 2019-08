Høje energimærker sælger

Det kan på flere måder svare sig at energimærke sit hus, viser en analyse fra Finans Danmark.

Analysen godtgør, at energisikringen ikke alene slår igennem på varmeregningen, men for mange boligejere også på hastigheden af salget den dag, boligen skal på markedet.

I 2018 blev huse med energimærket A - det bedste - i gennemsnit solgt på 129 dage, mens huse med den dårligste energimærkning - G - var 244 dage om at skifte ejer. Boliger med energimærke D, som er det mest gængse, var i snit 160 dage om at blive solgt.

- Når køberne slår hurtigere til på et hus med energimærke A, B eller C, kan det blandt andet skyldes forventninger til en bedre isolering og lavere varmeregning. Samtidig er huse med højere energimærker typisk også nyere eller nyrenoverede, og det er attraktivt for potentielle købere, siger Peter Jayaswal, direktør for realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

Analysen viser også, at der er store regionale forskelle på, hvor energimærkning giver bonus på salgstiden. I Vestjylland blev et hus med højt energimærke solgt hele fire måneder hurtigere end et hus med lavt energimærke. I København var forskellen salgstiden mindre end en uge.