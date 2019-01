Gibotech er blandt de virksomheder i robotklyngen, som har haft særdeles travlt de senere år. Eksporten fylder meget i virksomheden, som sender sine anlæg til Sydamerika, og det skaber masser af arbejdspladser i Odense. Virksomheden har rundet 100 ansatte, hvoraf halvdelen er kommet til, efter at man er flyttet ud i nye og meget større lokaler på Datavej. Klyngen beskæftiger ifølge den seneste opgørelse 3600 ansatte og venter at nå 4900 beskæftigede inden for få år. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Den fynske robotklynge tiltrækker milliarder i investeringer, men kunderne i udlandet vil også gerne købe løsningerne.

Klyngen øgede eksporten med næsten 50 procent fra 2015 til 2017 til 3,8 milliarder kroner. Samtidig havde de fynske robotfirmaer sidste år 760 ansatte i udlandet.

Torsdag har en af cheferne i den amerikanske koncern Teradyne, Andy Blanchard, taget turen til Fyn for at holde et indlæg, når Odense Kommune inviterer til sin årlige nytårskur for erhvervslivet i den tidligere Dalum Papirfabrik. Teradyne ejer både Mobile Industrial Robots (MIR), som virksomheden købte sidste år, og Universal Robots, som Boston-koncernen sammenlagt har lagt op mod fire milliarder kroner for. Men det er ikke kun Teradyne, der har vist interesse for den fynske robotklynge de senere år. I alt er investeret mere end 5,5 milliarder kroner i den fynske klynge. Spritnye tal fra robotklyngen Odense Robotics viser dog også, at kunderne ude i verden gerne vil købe robotprodukterne og automationsløsningerne fra Fyn. Eksporten er steget kraftigt i robotklyngen, siden Teradyne overtog UR i 2015. Alene i 2017 udgjorde eksporten fra klyngen 3,8 milliarder kroner - eller hele 70 procent af den samlede omsætning på 5,7 milliarder, viser opgørelsen.

Fakta Vækst i robotklyngenEn ny opgørelse fra Odense Robotics viser, at der både lokalt og ude i verden ansættes og omsættes i stigende grad fra den fynske robotklynge.



5,7 milliarder kroner i omsætning blev der genereret på Fyn i 2017, svarende til 1,8 millioner i gennemsnitlig omsætning per medarbejder.



3,8 milliarder kroner lød eksporten på i 2017, svarende til 67 procent af virksomhedernes samlede omsætning på Fyn.



53 procent af virksomheder i klyngen havde eksport i 2017.



66 procent af de virksomheder, som ikke eksporterer i dag, forventer at eksportere i fremtiden.



Der er skabt 400 nye arbejdspladser på Fyn, så der ifølge klyngen arbejder 3.600 medarbejdere med robotter og automation på Fyn i dag - antallet forventes at stige til 4.900 i 2020.



Klyngens virksomheder beskæftigede i 2018 760 ansatte i udlandet - en stigning på omkring 50 procent fra året før.



Antallet af virksomheder har nået 129 virksomheder.



Kilde: Odense Robotics.

Dermed er eksporten af automationsløsninger fra virksomheder som Gibotech og Egatec, robotter fra Universal og MIR og robotudstyr fra virksomheder som Onrobot steget kraftigt. Faktisk hele 46 procent fra 2015 til 2017, viser tallene ifølge Odense Robotics, hvor forretningschef Mikkel Christoffersen ikke mindst er glad for at mange af virksomheder venter at eksportere i fremtiden. Også dem, der ikke gør i dag. - De nye tal viser vækstrater, som man ikke ser i mange andre brancher. På få år er eksporten steget med næsten 50 procent ligesom antallet af medarbejdere i udlandet. Samtidig forventer hovedparten af de virksomheder, som ikke eksporterer i dag, at gøre det i fremtiden. - Det understreger, at robotter er blevet en milliardindustri og at klyngens vækstpotentiale er langt fra indfriet, siger Mikkel Christoffersen, Odense Robotics.

760 ansatte i udlandet Antallet af medarbejdere er stærkt stigende i klyngen i det hele taget, hvor virksomheder som MIR og Gibotech konstant tager folk ind. MIR ansatte 75 alene sidste år og forventer at nå flere end 200 ansatte i år - Gibotech har netop rundet 100 ansatte, hvoraf mere end halvdelen kun har været i virksomheden i to år. For MIR gælder det, at mange af dem er ansat i udlandet - hvilket også passer godt med de opgørelser, som man har lavet hos Odense Robotics. Her viser den seneste gennemgang, at de 129 virksomheder i klyngen i dag beskæftiger 760 ansatte i udlandet. I det hele tager er klyngen vokset markant og beskæftiger i dag 3600 ansatte fordelt over de mange virksomheder, som i større eller mindre grad arbejder med automation og robotter. Hver enkelt af de mange ansatte i robotklyngen på Fyn står dermed for en omsætning på 1,8 millioner kroner.