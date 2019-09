Historisk lav rente koster danske banker milliardbeløb

Det bliver lidt dyrere for de danske banker at passe på opsparingerne, efter at Nationalbanken torsdag har sænket renterne til et historisk lavt niveau.

Renten er blevet sænket til minus 0,75 procent fra minus 0,65 procent.

Nationalbanken er bankernes bank, og med rentesænkningen skal bankerne betale en anelse mere for at have penge stående i Nationalbanken.

Torsdag har de danske banker samlet set 199 milliarder kroner stående hos Nationalbanken til en negativ rente på 0,75 procent om året.

Det giver en samlet udgift på cirka 1,5 milliarder kroner for bankerne samlet set, hvis man forestiller sig, at de har det beløb stående over et helt år. Det er cirka 200 millioner kroner mere end før rentenedsættelsen.

Bankerne har de seneste år sendt en del af regningen fra de negative renter videre til erhvervskunder, som siden 2016 har skullet betale for de penge, de har stående i bankerne.

Nordea har efter Nationalbankens rentenedsættelse valgt at sænke renten for erhvervskunder fra minus 0,50 procent til minus 0,75 procent.

Private kunder i danske banker har derimod været friholdt for negative renter, men i august valgte både Jyske Bank og Sydbank at sætte negative renter for kunder, der har mere end 7,5 millioner kroner stående. Det rammer dog kun ganske få kunder.

Ifølge Lars Krull, der er seniorrådgiver og bankekspert ved Aalborg Universitet, kan Nationalbankens rentenedsættelse få flere banker til at sænke renterne for erhvervskunder, men også flere privatkunder kan blive ramt.

- Der er ingen tvivl om, at jo lavere renten bliver, jo mere får bankerne lyst til at sætte negative renter på opsparinger, siger Lars Krull.

Han forestiller sig, at grænsen for, hvornår man bliver ramt af negative renter, kan blive lavere end de 7,5 millioner kroner, men også at bankerne individuelt går ind og kigger på hver kunde.

For eksempel vil bankerne ifølge Lars Krull næppe sætte negative renter på et stort beløb, man har stående i få måneder mellem to bolighandler.

Han tror dog ikke, at bankerne vil gå så langt som at sætte negative renter på almindelige lønkonti.

- Det dur ikke at gøre det ved din og min lønkonto. Det er privatkunder, som bankerne tjener mest på fra især boliglån og billån.

- Man forventer normalt at få en fordel ud af at sætte penge i banken i form af en rente, og hvis den pludselig er negativ, så begynder vi at forholde os til, hvad det ellers koster at være kunde i banken.

- Det er for farligt for bankerne at åbne den æske. Det kommer de ikke til at slippe godt fra, siger Lars Krull.