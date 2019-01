Historisk flytning: Odense-blomstergigant er rykket i nyt motorvejsdomicil

Polen er i disse år et voksende eksportland for Gasa Group. Her er medarbejdere i gang at pakke blomsterdekorationer, som skal flyttes til Gasas nybyggede terminal og sendes videre mod Østeuropa. Foto: Vibeke Volder

En af Odenses største virksomheder, Gasa Group, er nu rykket fra gamle bygninger i Bolbro til et topmoderne anlæg i Højme. En investering, der er på sin plads i en blomsterbranche med fornyet medvind, mener direktør Daniél Vesterlund.

43 containere med pink, lilla og orange blomsterpotter er pakket ind i plastik og stillet ved en port i lastbilhøjde. De er tidligere på dagen kommet ind fra et fynsk gartneri og er nu blevet pyntet og placeret ved første stop på turen fra Gasa Groups nybyggede terminal til en lang række europæiske supermarkeder. - Det er noget, der skal til Polen, siger direktør Daniél Vesterlund, der peger hen mod de farverige dekorationer, som står i kontrast til flere tomme containerstativer i samme ende af terminalen. Dem skal man dog ikke lade sig snyde af, mener direktøren. Tomme containere er et normalt syn i gartneriernes lavsæson, mens de er sværere at fremskaffe i højsæsonen, hvor efterspørgslen på planter i disse år er stigende. Netop derfor har Gasa Group turdet investere et trecifret millionbeløb i et nyt, stort transportanlæg i Højme tæt ved motorvejen, som de polske potter i blot en måned er blevet sendt ud fra. - Der har manglet noget innovation i gartneribranchen, men i de seneste par år har der været en opblomstring, også i de danske gartnerier. Det smitter selvfølgelig af på os. De danske gartnerier har bestemt sin berettigelse, og ellers ville vi heller ikke have investeret i en bygning som den her, siger Daniél Vesterlund, mens han viser rundt i terminalen, der udgør 11.000 af de i alt 21.000 nybyggede kvadratmeter.

Gasa Group Holding A/S Gasa Group har siden 1964 haft hjemsted på Lavsensvænget i Bolbro, men er i december 2018 flyttet til et nybygget anlæg i Højme.I samme forbindelse har virksomheden solgt sin cash and carry-del til Plantas Group, delvist nedlagt Garta, der solgte tilbehør til gartnerier, og opkøbt Florex Export med fokus på Sverige.



Det har medført, at antallet af fuldtidsmedarbejdere er faldet fra 220 til 200.



57 procent af Gasa Groups planter sælges i Nordeuropa, mens 25 procent sendes til Central- og Sydeuropa og 18 procent til Østeuropa. De to lande, der eksporteres mest til, er Tyskland og Sverige.



Virksomheden blev i december 2017 solgt fra landmandsselskabet DLG til kapitalfonden Erhvervsinvest.



I samme forbindelse stoppede Niels Søren Rasmussen som administrerende direktør, og Daniél Vesterlund og Claes Riber er nu i fællesskab de øverste ansvarlige.



Gasa Group omsatte i 2017 for 2369 millioner kroner.

Daniél Vesterlund er den ene af to direktører i Gasa Group. Han har været i virksomheden siden 2012 og i gartneribranchen i 22 år. Her er han fotograferet foran Gasa Groups nye plantevæg. Foto: Vibeke Volder

30.000 lastbiler gennem byen Gasa Group, som er en af Odenses største virksomheder, har siden 1964 solgt og distribueret blomster fra Lavsenvænget i den centrale del af Bolbro. Men bygningerne har været slidte og utidssvarende, og mange af dem har stået tomme. Derfor lægger Daniel Vesterlund ikke skjul på, at det har været tiltrængt med en opgradering af virksomhedens omgivelser, så de både er mere behagelige at arbejde i og hurtigere at komme til og fra. - Vi skulle have 30.000 lastbiler ind og ud af byen hvert år, og det er heller ikke blevet lettere af, at letbanebyggeriet er gået i gang, siger direktøren, der dog har haft et godt øje til den nye beliggenhed siden 2014. Med grå granitgulve, hvide vægge og sorte vinduesrammer, energivenlige lyssensorer og spritny teknologi i mødelokaler og på administrationsgange er Højme-domicilet noget ganske andet end de klinkebelagte 60'er-arealer på den gamle grund ved jernbanen. Som Fyens Stiftstidende tidligere har beskrevet, har Gasa Group foretaget nogle tilsvarende ændringer i virksomheden. Den såkaldte cash and carry-del, hvor der sælges blomster på stedet, er solgt videre, og datterselskabet Garta, der sælger tilbehør til gartnerier, er kun delvist blevet videreført. Til gengæld har Gasa Group købt Florex Export med aktiviteter i Sverige.

Blå bog Daníel Vesterlund har været direktør i Gasa Group sammen med Claes Riber, siden virksomheden blev solgt til Erhvervsinvest i slutningen af 2017.Han har været en del af direktion siden 2015, hvor han før har kunnet kalde sig driftsdirektør, og tidligere har han været salgschef for Skandinavien.



Daniél Vesterlund har 22 år på bagen i gartneribranchen, men har egentlig baggrund som sælger.



Han er 43 år og pendler mellem Køge og Odense.

Gasas nye anlæg i Højme rummer 21.000 kvadratmeter. Terminalen, som ses på billedet, er 11.000 kvadratmeter stor. Derudover er der lagerhaller på i alt 6000 kvadratmeter. Foto: Vibeke Volder

Vækst i Europa Der er dog ingen konkrete planer om nye eksporteventyr for Gasa Group, hvor Daniél Vesterlund, siden han fik sin toppost for omkring et år siden, har været travlt beskæftiget med flytningen til Højme. - Vi er på det europæiske marked, fordi der fortsat er kæmpe vækstmuligheder for Gasa. Derudover har vi specialopgaver som at levere til blandt andet Dubai og Kasakhstan, men det er ikke noget, der fylder meget i vores forretning, siger Daniél Vesterlund. Han spejder ud over terminalen med de pink, lilla og orange blomsterdekorationer i hjørnet fra en gangbro. Hvor Gasa-produktionen tidligere foregik i mange forskellige, tilstødende terminaler, har han nu overblik over containere, palleløftere og lagermedarbejdere fra én udkigspost. Han mener, at arbejdet går hurtigere, når der er kortere mellem medarbejderne. - Vi plejer at sige, at vi leverer blomster i hele Europa på samme tid, som Arla leverer frisk mælk i butikkerne i Danmark, siger han. Mens Gasa i 2017 havde 220 medarbejdere, er der nu 200 tilbage. Samtidig er der en række sæson- og deltidsansatte i virksomheden.

Gasa Group er rykket fra Bolbro til Højme. Foto: Vibeke Volder

Gasa Group er rykket fra Bolbro til Højme. Foto: Vibeke Volder

Gasa Group er rykket fra Bolbro til Højme. Foto: Vibeke Volder

Gasa Group er rykket fra Bolbro til Højme. Foto: Vibeke Volder

Gasa Group er rykket fra Bolbro til Højme. Foto: Vibeke Volder

Gasa Group er rykket fra Bolbro til Højme. Foto: Vibeke Volder

Gasa Group er rykket fra Bolbro til Højme. Foto: Vibeke Volder