Smilet var stort hos LORC mandag eftermiddag, da virksomheden modtog et tilskud på 50 millioner kroner fra staten. Pengene skal gå til et nyt testcenter, der skal teste 16 megawatt havvindmøller.

- Det er en historisk dag for vindmølleindustrien i Danmark. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) kiggede ud over den lille skare af medarbejdere, der var samlet mandag eftermiddag hos Lindø Offshore Renewables Center (LORC, red.), der ligger på det gamle Lindøværft i Munkebo. Et tilskud på 50 millioner kroner var grunden til, at Lars Christian Lilleholt (V) og finansminister Kristian Jensen (V) havde taget turen fra Christianborg til Munkebo. Det er nemlig det beløb, som regeringen har valgt at give til LORC til etablering af et nyt testcenter til havvindmøller. I alt kommer etableringen af det nye testcenter til at koste 300 millioner. De resterende penge forventes at komme fra Danmarks Eksportkreditfond EKF, Nordea, Vækstfonden og Damarks Grønne Investeringsfond. Driften af testcenteret vil efterfølgende blive dækket af de brugere, der benytter sig af testfaciliteterne.

Danmark er en vindmøllenation, og hvis vi skal fastholde de mange arbejdspladser, der er på det område, er det nødvendigt, at der er ordentlige testfaciliteter til rådighed - Lars Christian Lilleholt, Energi, forsynings- og klimaminister.

Nyt testcenter til havvindmøller De nye 16 megawatt havvindmøller bliver over 320 meter høje, hvilket betyder, at de bliver på højde med Eiffeltårnet i Paris.Vingerne på de nye møller bliver mellem 110 og 130 meter lange.



Nacellerne, som er vindmøllehuset, bliver på størrelse med et treetagers hus og vejer op til 800 tons.



På en time kan vindmøllerne producere 16 millioner Wh, og på bare et enkelt møllesving kan vindmøllen producere 33.000 Wh.



Hvis de nye møller kører med fuld effekt, vil en mølle kunne holde gang i cirka 16.000 vaskemaskiner på én gang eller 80.000 ovne, der kører på 150 grader.

Regeringen har givet 50 millioner kroner i tilskud til et nyt testcenter hos LORC, der har til huse på det gamle Lindøværft ved Munkebo på Fyn. Det er et af de største tilskud nogensinde til dansk vindmølleindustri. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Vigtigt at investere Gruppen af mennesker kiggede rundt i den store hal, hvor en nacelle (vindmøllehuset, red.) var placeret. Langsomt begyndte det store vindmøllehus at rotere. En test, der skulle få vindmøllehuset til at tro, at det stod ude midt på havet. - Hvis vi skal fastholde Danmarks stærke position i skabelsen af vindmøller, skal vi investere. Og det gør vi her. Det er en investering i at bevare det forspring, der er skabt i Danmark, bevare den viden der er på området, og så er det en investering i udvikling og arbejdspladser, lød det fra finansminister, Kristian Jensen (V), der stolt kunne fortælle, at samarbejdet med vindmølleindustrien, er det første branchesamarbejde, regeringen har indgået med en branche. Med tilskuddet fra regeringen, regner LORC med at kunne begynde piloteringen af det store testcenter om cirka fire uger. Ifølge planen skal det nye testcenter være bygget færdigt i efteråret 2020. Omkring julen 2020 forventes det, at testcenteret er klar til kommerciel drift.

De naceller (vindmøllehuse, red.), der skal testes, bliver de største i Danmark - svarende til et treetagers hus og med en vægt på mellem 600 og 800 tons. Her ses formand for Dansk Vindmølleindustri, Jan Hylleberg tale. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Danmark er en vindmøllenation De store 16 megawatt havvindmøller, LORC skal teste, eksisterer ikke endnu. Men når de kommer i produktion, vil LORC være det eneste sted i verden, hvor det er muligt at teste havvindmøller på den størrelse. Ifølge Lars Christian Lilleholt betyder det, at Danmark placerer sig stærkt internationalt, når det kommer til test af havvindmøller. - Danmark er en vindmøllenation, og hvis vi skal fastholde de mange arbejdspladser, der er på det område, er det nødvendigt, at der er ordentlige testfaciliteter til rådighed. For hele Fyn og for det gamle Lindøværft er det imponerende og i høj grad med til at cementere den udvikling, der har været på Lindøværftet, sagde Lars Christian Lilleholt (V) og fortsatte: - Skal vi fastholde industrien i Danmark, er det nødvendigt, at der er ordentlige testfaciliteter. Jeg er overbevist om, at de nye faciliteter også vil kaste arbejdspladser af sig. Efter en kort præsentation af, hvordan vindmøllehuset testes i den store hal hos LORC, gik turen for ministrene videre til virksomhedens anden hal, hvor der også testes naceller. Med sig hjem fik ministrene også en invitation til at komme igen, når det nye testcenter står færdigt i udgangen af 2020.

Fra venstre ses direktør Torben Lorentzen, Finansminister Kristian Jensen, Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, bestyrelsesformand for LORC Anders Eldrup og formand for Dansk Vindmølleindustri Jan Hylleberg. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og finansminister Kristian Jensen (V) besøgte mandag eftermiddag testcenteret hos LORC på det gamle Lindøværft i Munkebo. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

