Her hjælper dronerne

3. Den flyvende kuffert

Dronerne kan udover at flyve med blodprøver også hjælpe sundhedspersonalet ved at flyve med udstyr. Hjemmesygeplejersker på Fyn og øerne arbejder for eksempel ofte med en ældrekuffert, som indeholder specialudstyr til at opfange blandt andet dehydrering og infektioner. Kufferten koster 120.000, så der er kun seks kufferter på Fyn. Med droner vil man hurtigt kunne levere medicinsk udstyr.