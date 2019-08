Henrik Busch-Larsen tog over efter sin far: Fra ukendt Odense virksomhed til international spiller i millionklassen

I 2012 overtog Henrik Busch-Larsen direktørrollen fra hans far i teknologivirksomheden Unibio. I 2014 lagde han en ny kurs for selskabet. Nu er Henrik Busch-Larsen ved at lave aftaler for tocifrede millionbeløb rundt om i verden.

Ebbe Busch-Larsen havde en vision om at omdanne naturgas til proteiner ved hjælp af bakterier. Til det formål stiftede han i 2001 Unibio i Odense.

De første mange år var virksomhedens fokus at udvikle teknologien. I 2012 trådte Ebbe Busch-Larsens søn, Henrik Busch-Larsen, til, og da Unibio i 2013 fuldendte den første såkaldte fermentering på et pilotanlæg i Trinidad og Tobago, begyndte Odense virksomheden at udvikle teknologien, så den kunne skue ud over Danmarks grænser.

- På trods af, at den har samme cvr-nummer, så er der, siden jeg overtog roret fra min far, sket et strategisk skifte i virksomheden, fortæller Henrik Busch-Larsen.

Unibio har efterhånden bundet sløjfe på den teknologiske udviklingsstrategi, og er nu i gang med at sælge licenser til brugen af deres teknologi til interesserede kunder.

- Så det, vi har gang i nu, og det som aftalen med Saudi-Arabien spiller hen mod, er, at vi er ved at udvikle vores pipeline til udrulning af teknologien, fortæller han om Unibios nye aftale med Saudi-Arabien om at bygge et produktionsanlæg i landet.

Unibio er derfor midt i en udviklingsfase, og selvom regnskabet sidste år viste et underskud før skat på cirka 25 millioner kroner, er det ifølge Henrik Busch-Larsen ikke noget problem, for virksomheden har siden da rejst den nødvendige kapital fra investorer.