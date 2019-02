Helt tæt på fynsk cannabis-eventyr: Gæster fik unik adgang til millionsatsning

Café Stiften ved Spectrum Cannabis

Tirsdag eftermiddag var cirka 100 læsere samlet til Café Stiften hos Spectrum Cannabis, der producerer cannabis til medicinsk brug.De mange besøgende blev delt op i grupper, hvorefter de var rundt ved fire stationer for at blive klogere på, hvordan virksomheden arbejder, samt hvilken virkning deres produkt har.



Ved første station fik læserne mulighed for at vide mere om, hvad cannabis er, hvilken virkning det har, samt hvad det kan bruges til.



På anden post blev de besøgende vist ind i den nye 4.000 kvadratmeter store produktionsbygning. Her skal de høstede cannabisblomster tørres, trimmes og pakkes.



Tredje stop var ved en farmaceut, der fortalte mere om, hvordan for eksempel vandet bliver renset for alle tænkelige stoffer. Da der ikke må bruges pesticider i produktionen af medicinsk cannabis, må det heller ikke være i vandet, som planterne vandes med.



Sidst men ikke mindst blev læserne iklædt hårnet, overtrækssko og kitler inden de fik lov til at gå en tur ned langs drivhusene, hvor cannabisplanterne bliver dyrket.