Har været i gang i 25 år: Kloakrør er stadig et væksthit

Hvis man bare rammer det rigtige forretningskoncept, er der tilsyneladende ingen grund til at væksten i en virksomhed vil stoppe.

I hvert fald har Mikael Lundgaard fra Strib-egnen siden 1993 kunnet nyde godt af en næsten uafbrudt vækst - og rigtig gode overskud. Og det seneste regnskab, der netop er offentliggjort, er ingen undtagelse.

Opskriften på succesen er kloakrør. Virksomheden har fokuseret snævert på afløb og regnvand til byggebranchen, og til gengæld har den et kæmpestort udvalg og en meget dyb viden.

Direktøren og hans familie kan glæde sig over, at hele koncernen - der har navnet ML-Holding Middelfart ApS - i 2017/18 gav et overskud på 27 millioner kroner før skat - fem millioner mere end året før. I selve Scanpipe kan en del medarbejdere med aktier nyde, at overskuddet steg fra 17 til 20 millioner kroner før skat.

Egenkapitalen i koncernen er nu på 123 millioner kroner, hvoraf Mikael Lundgaard og hans familie ejer de 82 millioner kroner. Antallet af ansatte er steget fra 66 til 76 fuldtidsmedarbejdere.

Fremgangen skyldes blandt andet nye afdelinger i Malmø og Aalborg, og desuden har virksomheden udvidet sit området. Den tilbyder nu at gøre hele arbejdet med kloakkerne fra projektering, design og produktion af materialer, installation og byggeledelse.

- Vi er kommet dybere ned i vores specialisering, og vi er de første, der tilbyder at gøre det hele, det har givet os mere forretning. Det nye område omfatter også drikkevand, som vi med tiden vil dække fuldt ud. Det er noget mindre end afløb, men det passer dt sammen, siger indehaver og direktør Mikael Lundgaard.

Han ser lyst på fremtiden, blandt andet fordi virksomheden i april indviede et nyt, stort centrallager ved hovedsædet på Hvidkærvej i Odense syd for den fynske motorvej. Det giver store effektiviseringer og gør det muligt at åbne nye, mindre afdelinger rundt om i Danmark og måske Sverige.

- Vi er meget glade for lageret, men det kom til at koste 40 millioner kroner, og det var meget mere end ventet. Det viste sig, at grunden var en gammel mose, og der skulle køres 50.0000 kubikmeter mosejord væk, før man kunne bygge på den, siger Mikael Lundgaard.